"США овладели групповым искусственным интеллектом"



Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО на учениях в Хабаровском крае, май 2017 года.

Источник: Игорь Онучин/РИА "Новости" Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО на учениях в Хабаровском крае, май 2017 года.Источник: Игорь Онучин/РИА "Новости"

Сможет ли РФ обогнать США в развитии беспилотных летательных аппаратов

Главная задача в разработке беспилотных летательных аппаратов - создание из них боевой системы, считает глава комплекса "Роботизированные авиационные системы" института им. Н.Е. Жуковского" Владимир Кутахов. В беседе с военным обозревателем "Газеты.Ru" Михаилом Ходаренком он рассказал, какое значение имеет развитие БЛА для России, не попадут ли беспилотники в руки террористов, а также о конкуренции в этой сфере с американцами.

- В какой точке развития в сфере беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мы сейчас находимся? Как вы можете оценить позиции России в данной области?

- В 1970-80-х годах у нас было уделено очень серьезное внимание разработке беспилотных летательных аппаратов, главным образом, разведывательного назначения. Это комплексы малой дальности типа "Пчела". И я считаю, что тогда мы были лидерами. Примерно в то же время была построена целая флотилия беспилотных разведывательных аппаратов "Рейс".

- Что случилось потом?

- Потом, к сожалению, мы по ряду причин уступили первенство другим государствам. Сегодня, например, одним из лидеров в этой сфере уже является Китай, который разрабатывает огромное семейство весьма эффективных беспилотников как военного, так и гражданского назначения.

- Наше отставание в беспилотной технике началось со второй половины 1980-х годов?

- Да, примерно в это время.

- И только во второй половине "нулевых" мы вновь заявили о себе как серьезные игроки?

- Именно так, включились в эту серьезную гонку. И достаточно успешно.

Хотя я считаю, что мы идем с небольшим отставанием от мировых лидеров, буквально на полкорпуса, но в целом мы создаем качественную современную технику.

Все-таки беспилотные летательные аппараты, в отличие от пилотируемой авиации, - совершенно другой воздушный флот. Летательный аппарат может строиться абсолютно по другим компоновочным схемам и с использованием совершенно иных материалов. Это потребовало создания практически новой технической базы. Что я могу сказать - создадим, наверстаем, и это будет в ближайшее время.

- Сегодня российские БЛА комплектуются двигателями отечественного производства?

- Был переходный период, когда российские производители вынуждены были пользоваться в основном иностранными двигателями - итальянскими, австрийскими, чешскими. Сейчас их вытесняют российские аналоги.

- Если только гнаться за мировыми лидерами в сфере производства БЛА, то можем никогда их не догнать. Надо ли идти на пересекающихся курсах?

- Совершенно верно. И в этом случае недостаточно просто заместить иностранные комплектующие, так как иначе мы всегда будем на шаг позади. Нужны прорывные технологии. Все это прописано в концептуальных документах и планах научно-исследовательского центра, объединяющего ведущие отечественные научно-исследовательские институты авиационной промышленности. Поэтому мы сформировали наше видение развития военных и гражданских БЛА и технологий для их создания примерно до 2035 года.

- Как будет организована данная работа?

- В структуре НИЦ есть отдельный проектный комплекс "Роботизированные авиационные системы", который курирует работы по БЛА. Такое название не случайно. Так, например, если мы говорим о военной сфере, то, на наш взгляд,

главная задача - создать не просто летательный аппарат, а некую боевую систему на базе беспилотных летательных аппаратов или роботизированных комплексов.

И в перспективе перейти к многоэшелонной системе, включающей воздушную компоненту, космическую информационную компоненту, наземные исполнительные устройства.

Мы отработали строгую идеологию создания научно-технического задела для следующего поколения БЛА, которая подразумевает исследования в области аэродинамики, силовых установок, систем навигации, связи и управления. Рассматриваем всю систему проблем интегрированно и комплексно. Вопрос ставится следующим образом:

какие необходимы решения по аэродинамике, компоновкам, силовым установкам и особенностям их построения, чтобы создать наиболее эффективную систему из средних, малых, ближних беспилотных летательных аппаратов и средств их обеспечения.

И одна из ключевых проблем, на которую мы всегда обращаем внимание, это групповое применение беспилотных летательных аппаратов, или беспилотных авиационных систем в целом.

- В чем суть этой проблемы?

- Привычная трактовка боевого применения БЛА заключается в следующем:

каждым аппаратом управляет отдельно взятый оператор. Но это представление уже даже не сегодняшнего дня, а вчерашнего.

Ученые в настоящее время работают над проблемами группового применения. И если для стратегических беспилотников это не так актуально, их может быть два-три в группе, то в случае с БЛА малой дальности и ближнего действия ситуация принципиально меняется.

Если мы делаем 50 летательных аппаратов, которыми надо перекрыть какую-то зону, то невозможно представить 50-100 операторов, которые на земле управляют такой большой формацией. Поэтому подобная группировка должна быть автономной.

Для этого должны быть решены вопросы не совместного полета, как это часто говорится, а проблемы взаимной передачи информации, составления единой карты или единого представления о боевой обстановке в районе или зоне ответственности. Это также вопросы организации управления группировкой, изменения ее конфигурации в зависимости от боевых потерь и складывающейся по ходу боевых действий ситуации. Необходимо разобраться с проблемами взаимного целеуказания и целераспределения.

- Министерство обороны разделяет подходы НИЦ?

- По принципиальным вопросам у нас полное взаимопонимание. Все прекрасно понимают, что это, образно говоря, те взрывные технологии, которые уже в ближайшее время в корне изменят подходы к ведению боевых действий. И главное, их развитие идет очень быстро.

Для примера, в прошлом году вооруженные силы США продемонстрировали групповое применение ста беспилотников, которые взаимодействовали между собой на интеллектуальном уровне.

- То есть был применен искусственный интеллект?

- Искусственный групповой интеллект. Мы иногда считаем, что интеллект должен быть сосредоточенным и быть помощником пилота или оператора. Нет, в данном случае это интеллект группового взаимодействия, организации полета и информационного обмена. Поэтому это уже интеллектуальные действия группировки.

- Такое активное развитие БЛА логично ставит вопрос эффективной борьбы с ними?

- Совершенно верно. Борьба с БЛА - это еще одна отдельная комплексная проблема. Причем это касается не только боевых действий.

Есть опасность использования БЛА в террористических целях, есть обычные люди, которые не умеют ими пользоваться и не знают ограничений.

Ведь тот, кто берет в руки пульт управления, автоматически становится участником использования воздушного пространства. И поэтому необходимо знать Воздушный кодекс и другие нормы. Это проблема особенно актуальна в зонах аэродромов. По всему миру уже известно много случаев столкновения беспилотников с самолетами. Пока без серьезных последствий.

- Какие наиболее перспективные направления по гражданской составляющей применения БЛА Вы могли бы выделить?

- Одно из наиболее перспективных направлений по гражданской тематике - это создание общегосударственной транспортной системы на базе беспилотных летательных аппаратов. Сейчас по стране грузы везут по железной дороге или транспортными самолетами до крупных аэропортов. Затем перегружают на автомобили, вертолеты или самолеты малой авиации. Мы считаем, что на этих конечных участках доставка может осуществляться сетью линий на базе беспилотных летательных аппаратов.

Для России с ее огромным количеством удаленных населенных пунктов и слабо развитой дорожной сетью реализация такого подхода будет иметь стратегическое значение.

Для БЛА не требуется летчик или водитель, не нужен аэродром для взлета и посадки - все это повышает экономическую привлекательность.

- Это более чем сложная задача.

- Я всегда шучу: все простые задачи решены до нас, нам остались только сложные. Мы постепенно продвигаемся в этом направлении. Работаем в области создания компоновочных схем транспортных БЛА, их силовых установок, систем управления. Есть аспекты и нормативного законодательного характера, на каком основании, кто и что может доставлять и кому, как будет осуществляться обеспечение безопасности полетов, как будет управляться такая система грузопотоков в целом. В общем, все задумывается вплоть до формирования принципиально новых производственных моделей.

Когда все технологические переделы будут делаться уже не на крупных предприятиях и в больших городах, а даже в малых населенных пунктах могут быть небольшие сборочные предприятия, куда с помощью БЛА будут доставляться необходимые комплектующие. Это может вдохнуть вторую жизнь в регионы России.

Мировая практика показывает эффективность перехода от крупных производств к распределенным производствам. Но это заработает, только если мы сможем создать соответствующую транспортную сеть на основе БЛА.

- Какие бы вы еще выделили важные сферы в гражданском применении БЛА?

- Безусловно, БЛА нужны для всей отраслей, где требуются системы мониторинга, в частности, для сельского хозяйства. Сейчас активно развивается точное земледелие, которое нацелено на повышение эффективности использования удобрений, техники. Беспилотники нужны для регулярного мониторинга полей. На те или иные изменения можно реагировать оперативно и точечно. Если говорить о масштабах крупного агропромышленного комплекса или региона в целом, то этим должна заниматься автоматизированная группа БЛА. Но модели этого группового применения предстоит еще отработать.

- Что вы можете сказать об использовании аддитивных технологий - или 3D-печати - в сфере БЛА?

- Аддитивные технологии очень широко внедряются в промышленную практику. Если мы говорим о БЛА, то в перспективе это означает, что не нужно иметь большой набор аппаратов. Их можно будет делать непосредственно в точке применения по мере необходимости.

Вторая позиция - можно перейти от идеологии заказа запасных частей непосредственно к их изготовлению для замены вышедших из строя. И самая важная особенность аддитивных технологий - процесс производства перестраивается даже не на станке, а заменой простой флэшки. То есть изменения можно вносить в оперативном порядке.

К примеру, на выходе может получиться летательный аппарат другой грузоподъемности, не типовой, других скоростных параметров и с другими точками крепления полезной нагрузки, если она потребовалась не стандартной, а какой-то уникальной.