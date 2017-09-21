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VSASS: новая снайперская винтовка морпехов?

22.09.2017 Warspot 222 0
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Винтовка VSASS
Винтовка VSASS.
Источник: soldiersystems.net

Американская компания Geissele, известная как производитель высококачественных оружейных аксессуаров, открыла новое для себя направление. Вчера, 20 сентября, портал soldiersystems.net сообщил о том, что Geissele презентовала винтовку VSASS, предназначенную для Корпуса морской пехоты США.

Презентация оружейной системы VSASS (Very long range Semi-Automatic Sniper System) состоялась в рамках специализированной выставки Modern Day Marine, которая проходит в эти дни в американском городе Куантико (штат Вирджиния). Разработчики позиционируют VSASS в качестве замены плохо зарекомендовавшей себя винтовки М110. В прошлом году от М110 отказалась американская армия, а сейчас замену ей ищут морские пехотинцы и армейские подразделения спецназа.

Изначально компания Geissele разрабатывала новую снайперскую винтовку под кодовым названием JG06, но позже проект расширился и получил наименование VSASS. На сегодняшний день VSASS объединяет оружейные системы в калибрах .260 Remington, 6,5 Creedmoor и 7,62?51 NATO, а также верхние приемники для винтовок М110. Каждый из вариантов доступен с длиной ствола в 18, 20 и 22 дюйма.

По словам разработчиков, ключевая особенность VSASS состоит в высокой точности и надежности – все компоненты винтовок выполнены из высококачественной стали, а детали оружия, наиболее подверженные деформации, усилены кобальтовым сплавом. Кроме того, все подвижные элементы винтовки имеют твердое смазочное нанопокрытие, что существенно упрощает процесс ее обслуживания.
21.09.2017
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США

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