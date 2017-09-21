Замглавы Минобороны и посол Японии обсудили отношения в военной области



Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции по итогам форума Армия-2017. 30 августа 2017.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции по итогам форума Армия-2017. 30 августа 2017.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин обсудил с послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки перспективы развития отношений двух стран в военной области, сообщило Минобороны России.

"Двадцать первого сентября 2017 г. заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений России и Японии в военной области с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне".