Замглавы Минобороны и посол Японии обсудили отношения в военной области
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции по итогам форума Армия-2017. 30 августа 2017.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин обсудил с послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки перспективы развития отношений двух стран в военной области, сообщило Минобороны России.
"Двадцать первого сентября 2017 г. заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений России и Японии в военной области с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне".
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21.09.2017
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