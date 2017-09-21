Столтенберг про "Запад-2017": мы не против учений, но нужна прозрачность



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Брюсселе.

Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Брюсселе.Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ООН, 21 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не был против российско-белорусских учений "Запад-2017", но нужно обеспечивать максимальную прозрачность.

"Все страны имеют право проводить военные учения, это касается и России. Но важно при этом обеспечивать максимальную прозрачность и предсказуемость на подобных учениях, чтобы избежать ошибок в расчетах, недопонимания и инцидентов, потому что если они произойдут, это может привести к очень опасной ситуации", - сказал Столтенберг по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Учения "Запад-2017" проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.