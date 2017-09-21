Столтенберг про "Запад-2017": мы не против учений, но нужна прозрачность
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Брюсселе.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
ООН, 21 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не был против российско-белорусских учений "Запад-2017", но нужно обеспечивать максимальную прозрачность.
"Все страны имеют право проводить военные учения, это касается и России. Но важно при этом обеспечивать максимальную прозрачность и предсказуемость на подобных учениях, чтобы избежать ошибок в расчетах, недопонимания и инцидентов, потому что если они произойдут, это может привести к очень опасной ситуации", - сказал Столтенберг по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Учения "Запад-2017" проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.
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21.09.2017
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