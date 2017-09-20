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Все танкисты на учениях "Запад 2017" были экипированы в "Ратник-ЗК" (ТТХ)

22.09.2017 Военно-промышленный курьер 732 0
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Защитный комплект 6Б48 "Ратник-ЗК"
Защитный комплект для экипажей бронированных машин 6Б48 "Ратник-ЗК".
Источник: Алексей Моисеев / vestnik-rm.ru

Российские экипажи танков, БМП, БТР и САУ, задействованные в учении "Запад-2017", были впервые массово облачены в новейшие защитные комплекты для экипажей бронированных машин 6Б48 "Ратник-ЗК".

Задействованные в учениях "Запад-2017" российские экипажи танков, БТР, БМП и САУ массово облачены в новейшие защитные комплекты для экипажей бронированных машин 6Б48 "Ратник-ЗК". Хотя и раньше военнослужащие применяли во время тактических занятий подобную униформу, но так массово впервые.

Можно сказать, что Российская армия полностью преодолела отставание в этой области от вооруженных сил стран НАТО. Мало того, российская униформа по ряду характеристик превосходит лучшие зарубежные образцы.

Создателем варианта "Ратника" для танкистов является Центр высокопрочных материалов "Армоком". Комплект предназначен для защиты от воздействия вторичных осколков в обитаемом отделении бронетехники, открытого пламени, термического воздействия, а также защиты коленных и локтевых суставов от механических повреждений.

В защитной структуре бронежилета используется гибридный бронепакет на основе традиционных баллистических тканей в комбинации с неткаными материалами из арамидных волокон.

В состав комплекта входят: противоосколочный жилет, бронешлемофон, огнестойкий комбинезон (летний и зимний).

Противоосколочная стойкость бронежилета V50% не менее 550 м/c. Площадь защиты бронежилета - не менее 45 кв.дм., масса - не более 3,2 кг.

Противоосколочная стойкость бронешлемофона V50% не менее 630 м/c. Масса бронешлемофона не более 1,9 кг.

Комбинезон может выдерживать открытое пламя до 15 секунд. Времени вполне достаточно, чтобы покинуть горящую боевую машину.

По мнению военных экспертов, столь массовое применение данных комплектов позволит обнаружить какие-то еще не выявленные огрехи, устранить их и сделать индивидуальную защиту экипажей еще более высокой. 

 
20.09.2017
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Продукция
Армоком
Ратник БЭВ
Проекты
NATO
Военные учения

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