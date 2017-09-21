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Бабич: до конца сентября Россия полностью уничтожит свои запасы химоружия

22.09.2017 РИА Новости 183 0
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Михаил Бабич. Архивное фото
Михаил Бабич. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Россия может завершить уничтожение всех своих запасов химического оружия до конца текущего месяца, сказал в четверг полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе, председатель госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич.

"Программа уничтожения химического оружия по поручению главы государства будет завершена досрочно, несмотря на то, что наши международные обязательства истекают 31 декабря 2018 года… В РФ мы завершим ее досрочно, я думаю, что до конца этого месяца. Но точную дату завершения определит глава государства, и буквально в ближайшие дни вы об этом узнаете", - сказал Бабич в ходе визита в Саратов.

Он отметил, что президент поставил задачу решить этот вопрос в кратчайшие сроки

"Потому что, с одной стороны, оружие имеет высокую степень опасности… Во-вторых, мы всему миру продемонстрируем, что РФ не просто выполняет свои международные обязательства, а очень хорошо понимает, что разоружение является примером для многих других наших коллег в зарубежных странах. Я напомню, что наши американские партнеры, имея на 13 тысяч тонн меньше (химоружия), завершат эту программу только в 2023 году", - отметил полпред.

В июне группа по связям с общественностью Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия сообщила, что Россия уничтожила 98,9% запасов химического оружия и что до конца 2017 года на объекте "Кизнер" будут утилизированы последние боеприпасы с отравляющими веществами. Заключительный пусковой комплекс здания уничтожения люизита на объекте "Кизнер" в Удмуртской республике был введен в эксплуатацию 10 июля.
21.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Бабич Михаил
Проекты
Химоружие

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