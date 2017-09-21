Порошенко и Эрдоган договорились о развитии стратегического партнерства
|
|
Реджеп Эрдоган и Петр Порошенко.
Источник: www.dsnews.ua
Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили желание прилагать усилия для углубления стратегического партнерства между Киевом и Анкарой, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Порошенко встретился с Эрдоганом в рамках участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение в связи с существенными сдвигами на отдельных стратегических направлениях взаимодействия и заявили о настроенности прилагать дальнейшие усилия для углубления стратегического партнерства между двумя странами в практической плоскости», — говорится в сообщении.
Также президенты обсудили подготовку к шестому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое должно пройти в Киеве.
|
21.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Росбалт
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.05.2017 Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
16.05.2017 Война в Сирии: опыт турецкой армии
03.05.2017 В Турции рассказали о повестке встречи Эрдогана и Путина
23.11.2016 Иран выигрывает от отношений России и Израиля (NRG, Израиль)
17.11.2016 Как Дональд Трамп снова сделает Россию великой на Ближнем Востоке (The Financial Times, Великобритания)
13.10.2016 Новое появление начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил России Герасимова в Турции
11.10.2016 Россия — снова сверхдержава (логотип Israel HayomIsrael Hayom, Израиль)
10.10.2016 А если бы с союзниками получилось то, что получилось с Россией? (Star gazete, Турция)