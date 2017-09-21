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Порошенко и Эрдоган договорились о развитии стратегического партнерства

22.09.2017 Росбалт 143 0
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Эрдоган и Порошенко
Реджеп Эрдоган и Петр Порошенко.
Источник: www.dsnews.ua

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили желание прилагать усилия для углубления стратегического партнерства между Киевом и Анкарой, сообщает пресс-служба украинского лидера.


Порошенко встретился с Эрдоганом в рамках участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.


«Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение в связи с существенными сдвигами на отдельных стратегических направлениях взаимодействия и заявили о настроенности прилагать дальнейшие усилия для углубления стратегического партнерства между двумя странами в практической плоскости», — говорится в сообщении.


Также президенты обсудили подготовку к шестому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое должно пройти в Киеве.
21.09.2017
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Турция
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ООН
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Эрдоган Реджеп

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