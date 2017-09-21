Порошенко и Эрдоган договорились о развитии стратегического партнерства



Реджеп Эрдоган и Петр Порошенко.

Источник: www.dsnews.ua Реджеп Эрдоган и Петр Порошенко.Источник: www.dsnews.ua

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили желание прилагать усилия для углубления стратегического партнерства между Киевом и Анкарой, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Порошенко встретился с Эрдоганом в рамках участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение в связи с существенными сдвигами на отдельных стратегических направлениях взаимодействия и заявили о настроенности прилагать дальнейшие усилия для углубления стратегического партнерства между двумя странами в практической плоскости», — говорится в сообщении.

Также президенты обсудили подготовку к шестому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое должно пройти в Киеве.