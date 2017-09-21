ВСУ отработали комплекс мер в связи с учениями России и Белоруссии
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Во время совместных стратегических учений "Запад-2017".
Источник: Reuters
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали комплекс мер по «адекватному реагированию» в связи с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на руководителя управления по связям с общественностью генштаба ВСУ подполковника Богдана Сеника.
По словам Сеника, Украина «неоднократно заявляла, что видит угрозу в этих учениях».
«Мы отработали комплекс мер по адекватному реагированию по различным сценариям, например, ситуация, когда Россия использует как повод мнимую угрозу безопасности русскоязычному населению и начинает вооруженную агрессию против Украины и стран НАТО во время учений «Запад-2017», — заявил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017».
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21.09.2017
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