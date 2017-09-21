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Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)

22.09.2017 ИноСМИ 322 0
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Военнослужащие сил специальных операций Болгарии на фоне истребителя МиГ-29 во время авиашоу на базе Граф-Игнатиево, 2007 год
Военнослужащие сил специальных операций Болгарии на фоне истребителя МиГ-29 во время авиашоу на базе Граф-Игнатиево, 2007 год.
Источник: Petar Petrov/AP

О том, насколько хрупкими являются ряды НАТО, свидетельствует следующий инцидент, произошедший на учениях "Благородный прыжок" (Noble Jump), проходивших в июне в Румынии. В этих учениях были задействованы военные из 11 стран НАТО: Албании, Болгарии, Великобритании, Греции, Испании, Латвии, Голландии, Норвегии, Польши, Румынии и США. Во время стрельб на полигоне болгарские солдаты категорически отказались стрелять, так как на цели были "нанесены российские опознавательные знаки, и они (болгары) не будут стрелять по россиянам!"



Оказалось, что за муляжи на полигоне отвечают румыны. Для обозначения целей они использовали материал, снятый с рекламных щитов, расположенных рядом с торговыми центрами. Изображения на биллбордах напоминали опознавательные знаки ВС РФ. Румыны просто поленились перекрасить мишени. То, что было изображено на них, с некоторого расстояния действительно напоминало опознавательные знаки самолетов ВВС РФ. Ошибка была быстро исправлена. Материал был заменен, а болгарам были принесены извинения. Было принято решение не разглашать информацию о случившемся, но она все-таки просочилась.

В 2014-2015 годах Болгария отказалась размещать на своей территории элементы американских комплексов ПРО. Впоследствии США получили согласие соседней Румынии на создание там соответствующей инфраструктуры. В 2016 году Болгария вновь категорически отказалась от участия в формировании антироссийской Черноморской флотилии с участием Турции, Румынии и Украины, которым пришлось противодействовать планам России по "превращению Черного моря в российское озеро". В результате весь проект был похоронен. Нынешний эпизод указывает на глубокий кризис НАТО и показывает крайне низкий уровень боеспособности альянса.
21.09.2017
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