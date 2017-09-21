Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
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Штурмовик Су-25СМ3.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Все участники операции представлены к госнаградам
Минобороны РФ опубликовало видеозапись авиаударов российских ВКС по боевикам запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра", окружившим военнослужащих РФ в сирийской провинции Идлиб. На записи видно, как авиация поддерживает отряд деблокирования, нанося удары по объектам живой силы и бронемашинам террористов.
Всего в окружении террористов оказались 29 российских военных. Кольцо окружения было прорвано и подразделения ВС РФ с боями вышли из него. При этом трое российских военнослужащих получили ранения. Все участники операции представлены к государственным наградам.
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21.09.2017
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принадлежат ТАСС
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