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Министерство обороны США обязали изучить блокчейн

22.09.2017 Lenta.ru 183 0
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Кибервойска
Солдат американских кибервойск за работой.
Источник: army.mil

Американский сенат принял военный бюджет страны, в котором прописано требование для Пентагона изучить технологию блокчейна. Об этом сообщает Coindesk. Поправка, подразумевающая проведение исследования, предложена сенатором от штата Огайо Робом Портманом.

Данный пункт законопроекта был одобрен единогласно членами сената. Ожидается, что отчет по итогам исследования будет опубликован через шесть месяцев после подписания закона о бюджете.

Согласно тексту документа, от министерства требуется доклад "о потенциальных наступательных и оборонительных способах использования технологии блокчейна и других технологий, использующих распределенные базы данных, а также оценка усилий зарубежных стран, экстремистских организаций и криминальных сообществ по применению этих технологий в своих целях".

Палата представителей США приняла аналогичный документ (но без поправки Портмана) в июле. Теперь в Конгрессе должны разработать финальную версию бюджета.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что можно было бы попробовать запустить в России пилотный проект проведения ICO криптовалют, основанных на технологии блокчейн. По его словам, это позволило бы обойти санкции, существующие сейчас, в частности, по Крыму

13 сентября глава банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон (James Dimon) назвал биткоин мошенничеством и пообещал увольнять сотрудников за операции с криптовалютой. Он отметил, что этот вид денег могут использовать наркобароны и государства-изгои.
21.09.2017
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Страны
Россия
США
Проекты
Блокчейн

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