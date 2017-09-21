Участники учений "Запад-2017" возвращаются в места постоянной дислокации
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Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 21 сен - РИА Новости, Нина Гурина. Участники белорусско-российских военных учений "Запад-2017", которые были задействованы в маневрах на территории Белоруссии, начинают возвращаться в места постоянной дислокации, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны республики.
"До 30 сентября все подразделения Белоруссии и России, принимавшие участие в учении, возвратятся в места постоянной дислокации. Сегодня первые эшелоны российских участников совместного стратегического учения "Запад-2017" убывают на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в настоящее время осуществляется погрузка вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт".
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заверил, что участники учений "Запад-2017", проходивших на территории Белоруссии 14-20 сентября, вернутся в места постоянной дислокации, в том числе российская составляющая - на территорию РФ.
Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ было задействовано 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.-0-
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21.09.2017
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