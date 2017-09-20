Лазерная установка против беспилотников показана в действии



Момент поражения беспилотника Outlaw с помощью ракеты Spike.

Источник: navyrecognition.com Момент поражения беспилотника Outlaw с помощью ракеты Spike.Источник: navyrecognition.com

Американская компания Lockheed Martin опубликовала видео испытаний лазерной установки Advanced Test High Energy Asset (ATHENA).

В ходе испытаний, проведенных на военной базе Уайт Сандс Миссил Рейндж в Нью-Мексико в августе 2017 года, ATHENA уничтожила пять беспилотников Outlaw. На опубликованных кадрах видно, как в результате работы установки загорается и затем разрушается хвостовое оперение летательных аппаратов.

Видео опубликовано на странице Lockheed Martin на сайте YouTube.

Напомним, в июле ВМС США испытали в Персидском заливе систему лазерного оружия корабельного базирования (Laser Weapons System – LaWS).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о вероятных недостатках такого вида оружия.