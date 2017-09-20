Лазерная установка против беспилотников показана в действии
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Момент поражения беспилотника Outlaw с помощью ракеты Spike.
Источник: navyrecognition.com
Американская компания Lockheed Martin опубликовала видео испытаний лазерной установки Advanced Test High Energy Asset (ATHENA).
В ходе испытаний, проведенных на военной базе Уайт Сандс Миссил Рейндж в Нью-Мексико в августе 2017 года, ATHENA уничтожила пять беспилотников Outlaw. На опубликованных кадрах видно, как в результате работы установки загорается и затем разрушается хвостовое оперение летательных аппаратов.
Видео опубликовано на странице Lockheed Martin на сайте YouTube.
Напомним, в июле ВМС США испытали в Персидском заливе систему лазерного оружия корабельного базирования (Laser Weapons System – LaWS).
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о вероятных недостатках такого вида оружия.
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20.09.2017
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