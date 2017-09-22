Stratolaunch успешно испытала все 6 двигателей своего гигантского самолёта



Самолет Stratolaunch.

Источник: Dylan Schwartz Самолет Stratolaunch.Источник: Dylan Schwartz

На этой неделе компания Stratolaunch провела первые испытания всех шести турбовентиляторных реактивных двигателей Pratt & Whitney PW4056 своего гигантского самолёта, который будет служить платформой для запуска ракет-носителей.

Как говорится в официальном сообщении, испытания состояли из трёх этапов. Для начала инженеры использовали дополнительный генератор для подзарядки двигателей; затем они применили топливо; в завершение специалисты запускали каждый двигатель по отдельности и позволяли простаивать.

Помимо этого, были предварительно протестированы система управления полётом, электрическая и пневматическая системы, а также система пожарной сигнализации.

В заявлении компании отмечается, что испытания прошли успешно.

Турбовентиляторные реактивные двигатели Pratt & Whitney PW4056 самолета Stratolaunch. Источник: Dylan Schwartz

Самолёт-носитель Stratolaunch — это двухфюзеляжный моноплан с самым большим размахом крыла в мире. Он задуман как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL. В мае этого года судно впервые вывели из ангара; ему предстоит пройти ещё множество тестов. Ранее в компании сообщали, что первый демонстрационный запуск планируется в 2019 году.