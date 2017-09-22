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Stratolaunch успешно испытала все 6 двигателей своего гигантского самолёта

22.09.2017 Популярная Механика 358 1
Разделы: Авиация
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Stratolaunch
Самолет Stratolaunch.
Источник: Dylan Schwartz

На этой неделе компания Stratolaunch провела первые испытания всех шести турбовентиляторных реактивных двигателей Pratt & Whitney PW4056 своего гигантского самолёта, который будет служить платформой для запуска ракет-носителей.


Как говорится в официальном сообщении, испытания состояли из трёх этапов. Для начала инженеры использовали дополнительный генератор для подзарядки двигателей; затем они применили топливо; в завершение специалисты запускали каждый двигатель по отдельности и позволяли простаивать.


Помимо этого, были предварительно протестированы система управления полётом, электрическая и пневматическая системы, а также система пожарной сигнализации.


В заявлении компании отмечается, что испытания прошли успешно.


Турбовентиляторные реактивные двигатели Pratt & Whitney PW4056 самолета Stratolaunch.
Источник: Dylan Schwartz

Самолёт-носитель Stratolaunch — это двухфюзеляжный моноплан с самым большим размахом крыла в мире. Он задуман как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL. В мае этого года судно впервые вывели из ангара; ему предстоит пройти ещё множество тестов. Ранее в компании сообщали, что первый демонстрационный запуск планируется в 2019 году.
21.09.2017
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Компании
Pratt&Whitney

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
snc
563
№1
22.09.2017 10:09
Эх, где наш МАКС ((
0
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