Stratolaunch успешно испытала все 6 двигателей своего гигантского самолёта
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Самолет Stratolaunch.
Источник: Dylan Schwartz
На этой неделе компания Stratolaunch провела первые испытания всех шести турбовентиляторных реактивных двигателей Pratt & Whitney PW4056 своего гигантского самолёта, который будет служить платформой для запуска ракет-носителей.
Как говорится в официальном сообщении, испытания состояли из трёх этапов. Для начала инженеры использовали дополнительный генератор для подзарядки двигателей; затем они применили топливо; в завершение специалисты запускали каждый двигатель по отдельности и позволяли простаивать.
Помимо этого, были предварительно протестированы система управления полётом, электрическая и пневматическая системы, а также система пожарной сигнализации.
В заявлении компании отмечается, что испытания прошли успешно.
|Турбовентиляторные реактивные двигатели Pratt & Whitney PW4056 самолета Stratolaunch.
|Источник: Dylan Schwartz
Самолёт-носитель Stratolaunch — это двухфюзеляжный моноплан с самым большим размахом крыла в мире. Он задуман как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL. В мае этого года судно впервые вывели из ангара; ему предстоит пройти ещё множество тестов. Ранее в компании сообщали, что первый демонстрационный запуск планируется в 2019 году.
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21.09.2017
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