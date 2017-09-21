"Наши миссии все чаще подвергаются нападениям"



Вертолет Ми-26Т миссии ООН в Республике Южный Судан.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Вертолет Ми-26Т миссии ООН в Республике Южный Судан.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Генсек ООН Антониу Гутерриш о роли "голубых касок" и стоящих перед ними угрозах

В 2016 году список погибших при исполнении обязанностей миротворцев ООН пополнился 99 фамилиями. Об этом рассказали вчера в Секретариате организации по случаю отмечавшегося Международного дня миротворцев. О том, почему затраты на деятельность "голубых касок" окупаются с лихвой и как предотвратить новые сексуальные скандалы с участием миротворцев, генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал накануне своего визита в Россию в статье, написанной специально для "Ъ".

Когда в январе я впервые прибыл в здание Секретариата Организации Объединенных Наций в качестве генерального секретаря, то первым делом возложил венок, чтобы почтить память сотрудников ООН, отдавших жизнь за дело мира,- это более 3,5 тыс. человек. Ближе к концу той же недели два миротворца "голубых касок" были убиты в Центральноафриканской Республике. Их направили туда с целью не допустить того, чтобы насильственные столкновения между общинами вылились в массовые убийства. Ежедневно миротворцы Организации Объединенных Наций, рискуя жизнью, встают щитом между враждующими вооруженными группами и между такими группами и гражданскими лицами.

За последние 70 лет миротворцы ООН помогли спасти и улучшить жизнь бессчетного числа людей и дать шанс на новую жизнь бессчетному числу семей, обездоленных войной. Ценность миротворческой деятельности подтверждают данные независимых исследований, которые показывают, что она помогает предотвратить распространение насилия и что, как правило, после развертывания миротворцев число жертв среди гражданского населения сокращается по меньшей мере на 90%.

Мы также знаем, что деятельность по поддержанию мира эффективна по затратам. Бюджет всех миссий ООН по поддержанию мира составляет менее 0,5% общемировых военных расходов, и эти затраты распределяются между всеми 193 государствами-членами ООН. По данным исследований, проведенных в США, миротворческие миссии ООН примерно в восемь раз более эффективны с точки зрения затрат, чем операции, в которых США действуют в одиночку. Эти затраты с лихвой окупаются благодаря экономическому росту и процветанию, которые являются продуктом укрепления мира и стабильности после успешного проведения миротворческих миссий.

В сегодняшнем взаимосвязанном мире появление глобального терроризма означает, что нестабильность в любом отдельно взятом месте создает угрозу для всех без исключения. Миротворческие операции ООН - это один из лучших инструментов в наших усилиях по предотвращению появления целых регионов, где царит беззаконие, которое делает невозможным обеспечение безопасности и создает питательную среду для транснациональной преступности и экстремизма. Миротворческие операции - это инвестиция в мир, безопасность и процветание во всем мире.

От Сальвадора до Намибии, от Мозамбика до Камбоджи наши миссии оставили после себя наследие стабильности, развития и экономического роста. Пятьдесят четыре миссии выполнили свои мандаты и успешно завершились; еще две такие миссии - в Либерии и Кот-д`Ивуаре - завершатся в ближайшие несколько месяцев.

Организация Объединенных Наций не отрицает тех проблем и трудностей, с которыми она сталкивается в своих миротворческих усилиях, но мы должны признавать также и успехи, достигнутые нами в борьбе за мир.

Когда два года назад миротворцы прибыли в Центральноафриканскую Республику, над этой страной висела угроза геноцида. Сегодня же там действует новое правительство, избранное мирным демократическим путем, и страна постепенно - хоть и с большим трудом - движется вперед по пути к миру и стабильности, разоружению и верховенству права. Наша миссия в этой стране МИНУСКА оказывает неоценимую помощь в уменьшении угрозы, исходящей от вооруженных групп, однако ситуация остается сложной. Страшно представить себе, какой трагедией могла бы обернуться ситуация, если бы не миротворцы.

В Южном Судане миротворцы Организации Объединенных Наций приютили более 200 тыс. гражданских лиц, которые бежали в поисках спасения, когда их дома были разрушены в ходе боев. Страна стоит на грани массового голода, и миротворцы ООН обеспечивают безопасность гуманитарных учреждений, чтобы они могли доставлять помощь, без которой людям не выжить.

Концепция мира во всем мире может казаться абстрактной. Однако мир на местах - это результат напряженнейшей работы, ведущейся каждый день в трудных и опасных условиях. Судьба мира зависит от миротворцев ООН, которые, невзирая на многочисленные препятствия, отправляются туда, куда другие боятся ступить и никогда не ступят.

При проведении операций ООН в пользу мира слишком часто наши цели не соответствуют нашим возможностям для их достижения. Нередко миротворцы направляются туда, где достижение мира не является для воюющих сторон приоритетом. Сами наши миссии все чаще подвергаются нападениям, которые совершают стороны конфликта и исповедующие насилие экстремисты.

Эти новые реалии требуют от нас глубоких стратегических реформ, которые должны проводиться после анализа мандатов и возможностей наших миссий и наших партнерских отношений с правительствами и другими сторонами. Мы непременно должны адаптировать миротворческие операции к опасным и сложным условиям, в которых им приходится действовать сегодня.

Мы уже провели в жизнь реформы, которые помогли значительно сократить расходы и позволили направлять миротворцев на места в сжатые сроки, проявляя больше гибкости. Однако многое еще предстоит сделать. Я полон решимости работать с правительствами, региональными организациями и другими партнерами, добиваясь того, чтобы миротворцы имели все необходимые инструменты и следовали всем необходимым правилам.

В последние годы тень на репутацию миротворцев ООН бросили шокирующие случаи сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, представляющие собой бесстыдное попрание всего, что мы ценим. Борьба с этим страшным явлением является задачей первостепенной важности для всей системы ООН. Я представил вниманию всех государств-членов Организации Объединенных Наций план, разработанный для того, чтобы положить конец безнаказанности, и намерен создать во всех наших миротворческих миссиях и в центральных учреждениях ООН специальные структуры для защиты прав жертв. Я намерен заручиться поддержкой мировых лидеров в осуществлении этих крайне важных мер.

Если задать людям в любой части мира: от Нью-Йорка до Дели, от Каира до Кейптауна - вопрос о том, чего они хотят больше всего, ответ будет один. Они хотят безопасности и уверенности в завтрашнем дне, они хотят растить детей в мире и давать им образование и возможности строить свое будущее.

Миротворцы ООН - это один из инструментов, призванных помочь нам осуществить эту всеобщую мечту и сделать мир более безопасным местом для всех без исключения.