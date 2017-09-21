Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)



Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области.

Источник: © РИА Новости, Павел Лисицын Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области.Источник: © РИА Новости, Павел Лисицын

Американским военным становится ясно, что Россия благодаря своим капиталовложениям в средства радиоэлектронной борьбы превзошла все то, что имеется на Западе.

Российский военно-промышленный комплекс весьма успешно продемонстрировал свои последние технические новинки на состоявшейся в августе выставке "Армия-2017". На этом международном форуме, проходившем в Подмосковье, были представлены сотни образцов техники наземного, воздушного и морского базирования, а посетили его сотни тысяч гостей. Кульминацией этого широко освещаемого мероприятия стало то, что Россия подписала контракты на общую сумму почти 170 миллиардов рублей (три миллиарда долларов). К важнейшим достижениям российской оборонной промышленности можно отнести поставку в войска новейших систем радиоэлектронной борьбы, таких как "Витебск", "Красуха" и "Москва".

Российское ежедневное интернет-издание "Свободная пресса" опубликовало аналитическую статью о возможностях российской РЭБ по состоянию на сегодняшний день, особо отметив военные учения "Запад-2017" и обеспокоенность НАТО по этому поводу. В статье отмечается, что качественное превосходство России над Западом в средствах РЭБ является еще и количественным, поскольку за последнее десятилетие государственные испытания и проверки прошло более десятка новых систем. К ним относятся "Борисоглебск-2", "Алгурит", "Ртуть-БМ", "Инфауна", "Красуха-4", "Москва-1", "Пародист", "Лорандит-М", "Леер-3", "Лесочек", "Лесс", "Магний-РЭБ", "Поле-21", "Хибины" и "Витебск". Среди них есть комплексы, предназначенные для действий на небольшом расстоянии. Это системы, защищающие самолеты, корабли и личный состав в ограниченном районе боевых действий. А еще имеются средства для нейтрализации взрывателей в самодельных взрывных устройствах и прочих приспособлениях. В этот список также входят мощные комплексы с большой зоной прикрытия, такие как "Красуха-4" и "Москва-1". Далее в статье отмечается, что последние две системы построены на принципах, которые прежде в радиотехнике не применялись. Чтобы подавлять радиосигналы во всем их спектре, теперь не требуется большого набора излучающих антенн и огромных мощностей для создания силовых помех. Современные средства обнаружения и обработки позволяют получать точную копию сигналов. И можно формировать свой аналогичный сигнал, поменяв нужные для противодействия параметры в его структуре. Ложный сигнал в таком искаженном виде возвращается к противнику. Такое противодействие получило название "неэнергетических помех".

Как сообщает "Свободная пресса", комплекс "Москва-1", разработанный КРЭТ (концерн "Радиоэлектронные технологии"), относится к средствам радиотехнической разведки. Он собирает в радиусе 400 километров информацию об источниках электромагнитного излучения, к которым относятся самолеты, головки самонаведения ракет, РЛС мобильных и стационарных комплексов ПВО, радиопередатчики и прочие объекты, излучающие радиоволны. При этом производится анализ сигналов, пеленгация и классификация их источников. В случае массированной атаки против противника собранная информация передается на девять комплексов РЭБ, которые должны "ослепить" цели, генерируя помехи, а также в российские части ПВО. Издание отмечает, что вся конкретика относительно характеристик и технических деталей работы комплексов РЭБ является секретной информацией. Однако с помощью "Москвы-1" в случае массированной атаки противника можно получать сведения по всем объектам, необходимые для их обнаружения, распознавания типов, сопровождения и выдачи целеуказания по каждой цели. Данная информация крайне полезна для комплексов РЭБ, поскольку они получают сведения о типе вражеской техники и о том, каким образом оптимально подавить работу их электроники.

Данные от "Москвы-1" полезны и для зенитно-ракетных комплексов, включая С-400, у которого дальность обнаружения объектов такая же, как и у "Москвы-1". Издание отмечает, что в случае нападения противника РЛС С-400 видит просто некий "объект", определяя его скорость, направление полета и отслеживая его перемещения. "Москва-1", в отличие от него, сообщает, что это такое - ракета или самолет, и какого типа. Тем самым облегчается перехват. До недавнего времени было невозможно разместить такой комплекс со столь серьезными возможностями на трех колесных шасси. Прорыв был совершен в результате перехода с аналоговых технологий на цифровые. При этом существенно возросла и мощность компьютера, который осуществляет обработку снимаемой с антенн информации в больших объемах. Повышение производительности вычислений привело к тому, что стало возможно использовать новые, более совершенные алгоритмы обработки данных.

Далее "Свободная пресса" рассказывает о том, что комплекс "Красуха-4", также построенный на цифровой элементной базе, предназначен для прикрытия командных пунктов, группировок войск, промышленных и административных объектов от нападения противника. Комплекс подавляет функционирование стационарных и мобильных объектов, работу которых обеспечивает электроника, действуя с помощью помех, названных изданием "интеллектуальными". Дело в том, что комплекс может отличить свои сигналы от сигналов противника в зоне своего действия. Комплекс способен "ослепить" не только истребители или бомбардировщики противника, но и наземные РЛС, самолеты АВАКС и даже спутники-шпионы, поскольку радиус действия "Красухи" (как по горизонтали, так и по вертикали) достигает 300 километров. Справляется комплекс и с вражескими беспилотниками, а также с непилотируемыми системами. В статье указывается на то, что о сложности комплекса "свидетельствует время, потраченное на его создание". Работы начались в 1995 году, а принятие комплекса на вооружение состоялось лишь в 2012 году. В окончательной версии комплекс получился довольно компактным, поскольку он размещается на двух колесных шасси, что облегчает его транспортировку.

В 2015 году комплекс "Красуха-4" был развернут в Сирии на российской военной базе Хмеймим. Во время удара по аэродрому сирийской армии ракетами "Томагавк", выпущенными с американского эсминца, в СМИ появились сообщения о том, что именно "Красуха" увела часть ракет от цели. Критики категорически не согласны с такой оценкой, поскольку у "Томагавков" головка самонаведения не радиолокационная, а оптико-электронная с матрицей высокого разрешения. Но она имеет электронные узлы, на которые могла воздействовать "Красуха". Комплекс неоднократно участвовал в учениях, отражая воздушные атаки условного противника. При этом фронтовые бомбардировщики Су-24 и совсем новые Су-34, оказавшись в зоне действия "Красухи", не могли обнаружить цели и возвращались на базы, не выполнив поставленные задачи.

Третий упомянутый в статье образец это бортовой комплекс обороны "Витебск", предназначенный для защиты вертолетов Ми-8 от огня переносных зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, его можно использовать в штурмовиках и ударных вертолетах при нанесении ударов по наземным целям, когда они совершают полеты на низких высотах, подвергаясь опасности со стороны ракет "Стингер". "Витебск" включает в себя инфракрасный и ультрафиолетовый пеленгатор пуска ракет, аппаратуру обнаружения лазерного и радиолокационного облучения, станцию оптико-электронного подавления, станцию активных радиолокационных помех и устройство выброса ложных целей. "Иными словами, - сообщает "Свободная пресса", - он обеспечивает защиту от всех типов помех - радиолокационных (как активных, так и пассивных), тепловых, лазерных и оптико-электронных".

Российские военные работают и над созданием других систем РЭБ, способных осуществлять быстрые и эффективные действия против западных беспилотных систем, которые постоянно совершенствуются. Один такой новый комплекс называется "Репеллент". Он предназначен для обнаружения и радиоэлектронного подавления беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 35 километров. Российские конструкторы утверждают, что "Репеллент" способен обнаруживать миниатюрные беспилотники днем и ночью, в плохую погоду, и "действовать даже в самых суровых условиях Арктики при температуре минус 45 градусов и сильном ветре". Для достижения максимальной эффективности в борьбе с роями миниатюрных дронов (а именно на таких технологиях сосредоточились американские военные конструкторы) будет также разработана портативная версия комплекса, которую смогут переносить и быстро разворачивать несколько человек.

Разработка и принятие на вооружение такого количества самых разнообразных систем РЭБ не сулит ничего хорошего американским и натовским военным, которые уже несколько лет выражают обеспокоенность по поводу успехов русских. В 2016 году генерал ВВС США Бридлав признал, что Пентагон в последние два десятка лет пренебрегал РЭБ, благодаря чему Кремль добился преимуществ в этой области. Командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес (Ben Hodges) сказал, что успехи русских в радиоэлектронной войне в Сирии "невероятны". В 2015 году, когда Россия активизировала свои военные действия в Сирии, генерал-лейтенант Эдвард Кардон (Edward Cardon) заявил, что Соединенные Штаты "не продвигаются вперед (в разработке средств РЭБ) достаточно быстрыми темпами, как того требуют возникающие угрозы". В том же году американским военным стало ясно, что Россия благодаря своим инвестициям в средства радиоэлектронной борьбы могла превзойти все то, что имеется на Западе. А полковник Джеффри Черч (Jeffrey Church), возглавляющий радиоэлектронную борьбу в сухопутных войсках США, отметил, что в российской армии есть целые роты, батальоны и бригады, выполняющие задачи РЭБ и имеющие специальную технику и системы боевого управления.

Но в 2017 году американские военные стали прилагать усилия к тому, чтобы вооруженные силы США получили необходимую технику и возможности для противодействия российским достижениям. Министерство обороны сегодня рассматривает вопрос о том, чтобы выделить электромагнитный спектр в отдельную сферу ведения войны - подобно воздуху, морю и суше. Сухопутные войска требуют, чтобы их беспилотники большой дальности все до единого были оснащены средствами радиоэлектронной борьбы. Следует отметить, что одним из очередных успехов российских разработчиков стало создание многофункционального беспилотного комплекса средней дальности "Орлан-10", включенного в состав комплекса РЭБ "Леер-3" и обеспечивающего подавление сотовой связи. Нет сомнений, что Соединенные Штаты пристально следят за этой системой, поскольку она применяется на востоке Украины и в Сирии. Сейчас в США прилагаются большие усилия в правильном направлении, но огромное разнообразие российских средств РЭБ и их современные характеристики могут создать серьезную опасность войскам США и НАТО, поскольку, как было сказано выше, они уделяют этой проблеме недостаточно внимания и выделяют на ее решение недостаточно средств. После обкатки русскими своих средств РЭБ в Сирии и их возможного применения на Украине западные наблюдатели получили еще одну возможность увидеть, с чем могут столкнуться их военные - на учениях "Запад-2017".

Наблюдение за тем, как применяются российские средства радиоэлектронной борьбы, существенно поможет США разработать соответствующие принципы противодействия и нападения. "Свободная пресса" ссылается на военных теоретиков, которые подсчитали, что средства РЭБ позволяют повысить боевой потенциал сухопутных войск до двух раз и снизить потери авиации до шести раз. Ставки очень высоки, а поэтому гонка вооружений в области радиоэлектронной борьбы в предстоящие годы будет только усиливаться.

Сэмюэл Бендетт - научный сотрудник CNA Corporation, пишущий для блога RealClearWorld.com. Ранее он работал в Национальном университете обороны, занимаясь вопросами новых прорывных технологий и их использованием в кризисных ситуациях.

В статье изложены личные взгляды автора.

Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett)