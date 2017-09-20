В НАТО сообщили о планах усиления в балтийском регионе
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Военнослужащие сил НАТО.
Источник: © РИА Новости / Денис Асланов
ТАЛЛИН, 20 сен - РИА Новости, Николай Адашкевич. НАТО планирует усилить находящиеся в странах Балтии и Польше многонациональные батальоны элементами воздушных и морских сил, заявил в среду находящийся с визитом в Эстонии заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард.
"Сухопутные подразделения НАТО смогли эффективно и быстро интегрироваться в состав национальных сил обороны, однако они должны быть усилены элементами военно-воздушных и военно-морских сил. Это наш следующий вызов в Балтии и Польше", - цитирует слова Эверарда пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
По словам генерала, слаженная работа сухопутных и военно-воздушных сил является особенно важным фактором, позволяющим еще больше усилить оборонный и сдерживающий потенциал боевых групп. "Самым приятным для меня было то, что мы с эстонскими коллегами были полностью единодушны в отношении того, какие шаги необходимо предпринять в будущем. Я очень доволен имеющимся прогрессом, но нам еще многое нужно сделать", - отметил он.
В ходе двухдневного визита в Эстонию генерал Эверард встретился с канцлером министерства обороны Эстонии Йонатаном Всевиовым, командующим Силами обороны генералом Рихо Террасом, посетил авиабазу Эмари под Таллином и возложил венок к памятнику павшим в Освободительной войне 1918-1920 годов.
На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ - в восемь раз. В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать.
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20.09.2017
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