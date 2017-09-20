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Ядерный шантаж: Кремль готовил странам НАТО войну по украинскому сценарию

22.09.2017 Апостроф (Украина) 236 0
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Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области.
Источник: © РИА Новости, Павел Герасимов

Агрессивными учениями "Запад-2017" Кремль показывает свое отношение к санкциям.

Возможное использование Россией ядерного оружия во время учений "Запад-2017", о котором заявили в Польше, является политическим шантажом Кремля в отношении стран Запада. Также Москва провоцирует входящие в НАТО страны Балтии после того, как у нее не получилось организовать там войны по такому сценарию, как на Украине. Такое мнение "Апострофу" высказал российский оппозиционер Константин Боровой.

На учениях "Запад-2017" решается две задачи. Первая - пропагандистская, направленная на внутрироссийские проблемы. Это задача мобилизационная: приближаются президентские выборы и необходимо граждан настраивать на те же параметры, с помощью которых Путин пришел к власти - это агрессивное поведение, агрессивная политика и, как следствие, такая мобилизационная идеология, мобилизационное состояние общества.

Во-вторых, нужно поддерживать напряженность на западных границах России, соответственно, на восточных границах европейского сообщества для того, чтобы влиять на политику ЕС. Дело в том, что такого рода провокации - это московский способ убеждать европейских политиков в неэффективности санкций. Вместо того, чтобы освобождать территорию Украины (Донбасс, Крым), Москва считает, что необходимо поддерживать напряженность, которая, с точки зрения Кремля, является аргументом против введенных санкций.

Ядерное оружие - это шантаж, это политическое оружие. Понятно, что применять ядерное оружие на собственной территории в условиях агрессии, условиях непосредственного контакта с противником нельзя. Единственный случай, когда применялось ядерное оружие в Японии - это была удаленность боевых действий. Понятно, что использовать ядерное оружие в украинском конфликте или возможных будущих конфликтах никто не будет. Но в качестве политического оружия, оружия шантажа и угрозы, гипотетическая возможность использования ядерного оружия - это дополнительная составляющая политической провокации Кремля. Было специально продемонстрировано, что Россия может использовать ядерное оружие в конфликтах с западным сообществом. И это, конечно, носит не оборонительный, а наступательный характер. Это тоже очень важно.

Что касается заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что Москва отрабатывает сценарий нападения на соседние страны, то агентурная сеть России достаточно активно работала в Латвии, Литве, Эстонии. Нет никаких сомнений в том, что условия агрессии против стран Балтии подготавливались, и только серьезные усилия со стороны НАТО сделали невозможной эту агрессию. То есть, перемещением значительных сил в страны Балтии, Польшу НАТО показало России, что будет защищать все страны Альянса. Это, в некоторой степени, охладило пыл тех, кто собирался реализовывать провокации.

Я был в Латгальском районе Латвии, разговаривал с людьми. Там был период такого настроения, когда танки Путина ждали со дня на день. И многое делалось именно в пропагандистском плане. Эта агентурная сеть была готова поддержать агрессию или то, что сегодня в отношении Украины называют "гражданской войной". Мол (как говорит официальная российская пропаганда, - "Апостроф"), с одной стороны украинцы, и с другой - значит это никакая не российская агрессия, а гражданская война. Вот условия для "гражданской войны" создавались очень серьезные - в Латвии, Эстонии. Большая провокация с памятником российским солдатам в свое время была реализована как подготовка к агрессии. Тогда все очень серьезно было, но действия стран НАТО по защите своих союзников оказали очень серьезное воздействие. Уж, во всяком случае, теперь провокации осуществляются не в Таллине, не в Риге, а на границе со странами НАТО. Это новое позитивное явление.

Украина в свое время упустила этот момент, когда автобусами перевозились провокаторы на вашу территорию, фактически планировалась и осуществлялась террористическая деятельность по захвату территорий, по захвату административных зданий. Этот момент был упущен. Благостное настроение, нежелание вмешиваться в этот конфликт с российской агрессией, в общем, создал условия для этой самой российской агрессии.


Константин Боровой
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Апостроф (Украина)
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Страны
Латвия
Литва
Польша
Россия
Украина
Эстония
Япония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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