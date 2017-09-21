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Новикомбанк профинансировал НПЦ газотурбостроения "Салют" на 30 миллионов долларов

22.09.2017 Ростех 150 0
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НПЦ газотурбостроения "Салют"
НПЦ газотурбостроения "Салют".
Источник: A.Savin

Новикомбанк предоставил НПЦ газотурбостроения "Салют" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) кредитную линию с лимитом задолженности 30 млн долларов. Средства направлены, в частности, на финансирование производственной программы в рамках действующих контрактов.

Новикомбанк связывает длительное эффективное сотрудничество как с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), так и с отдельными предприятиями холдинга: НПЦ газотурбостроения "Салют", "ОДК-Климов", УМПО, "ОДК-Газовые турбины", "Кузнецов" и другие.

"Банк активно работает над увеличением объемов кредитуемых проектов, целью которых является повышение конкурентоспособности российской промышленности, в том числе в авиадвигателестроении. С АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" Новикомбанк успешно взаимодействует с 2015 года. Установлен лимит в размере 5,1 млрд рублей. Мы продолжим развивать наше партнерство в целях создания более современной, надежной и отвечающей самым высоким мировым стандартам продукции", – отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

НПЦ газотурбостроения "Салют" является одним из крупнейших российских предприятий по разработке и производству авиадвигателей, успешно работает на мировом рынке. "Салют" занимается изготовлением и сервисным обслуживанием авиадвигателей АЛ-31Ф и его модификаций для самолетов семейства Су-27, АИ-222-25 для учебно-боевого самолета Як-130, узлов двигателей РД-33МК для семейства истребителей МиГ-29. Компания участвует в широкой кооперации предприятий ОДК по производству двигателей семейства ТВ7-117, ВК-2500 и новейшего ПД-14.
21.09.2017
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Страны
Россия
Продукция
АИ-222
АЛ-31Ф
ВК-2500
МиГ-29
ПД-14
РД-33
Су-27
ТВ7-117
Як-130
Компании
ОДК УК
Салют НПЦГ
УМПО

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