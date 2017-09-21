Фрегат "Адмирал Эссен" начал переход в Севастополь



Сторожевой корабль "Адмирал Эссен".

Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация Сторожевой корабль "Адмирал Эссен".Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" начал переход к месту постоянной дислокации в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, заявил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Южного военного округа по ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

"Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" начал переход к месту постоянной дислокации в Севастополь после выполнения задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, где корабль находился с 11 июля текущего года", - сказал он.

Отмечается, что на основе плановой ротации сил фрегат в составе соединения сменил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".