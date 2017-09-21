Фрегат "Адмирал Эссен" начал переход в Севастополь
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Сторожевой корабль "Адмирал Эссен".
Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" начал переход к месту постоянной дислокации в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, заявил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Южного военного округа по ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
"Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" начал переход к месту постоянной дислокации в Севастополь после выполнения задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, где корабль находился с 11 июля текущего года", - сказал он.
Отмечается, что на основе плановой ротации сил фрегат в составе соединения сменил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".
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21.09.2017
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