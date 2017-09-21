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В Кремле не стали комментировать сообщения о назначении нового главкома ВКС

22.09.2017 РИА Новости 159 0
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Сергей Суровикин. Архивное фото
Сергей Суровикин. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Pavel Golovkin

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кремль не анонсирует кадровые решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин возглавит Воздушно-космические силы.

О том, что Суровикин с октября этого года возглавит ВКС вместо Виктора Бондарева, который уходит в Совет Федерации, сообщили РИА Новости два источника в российском военном ведомстве.

"Мы не анонсируем кадровые решения", - заявил Песков.

Ранее СМИ сообщали, что Суровикин в числе других кандидатов (заместителя начальника Генштаба Игоря Макушева и командующего Космическими войсками Александра Головко) рассматривается на должность главкома ВКС.

Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о наделении Бондарева полномочиями сенатора от региона. Полномочия Бондарева начались со вторника и продлятся на срок исполнения Васильевым полномочий губернатора Кировской области.

При этом источник РИА Новости в Совете Федерации заявил, что Бондарев может возглавить комитет верхней палаты по обороне и безопасности, решение об этом может быть принято 27 сентября на заседании Совфеда.

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в последующем - с отличием Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне.

В 2008 году назначен начальником главного оперативного управления Генерального штаба, в 2010 году занимал должность начальника штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии Центрального военных округов.

С апреля 2012 года проходил службу в центральном аппарате Минобороны. В октябре 2012 года назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. В октябре 2013 года назначен командующим войсками Восточного военного округа. С июня командует российской группировкой в Сирии.
21.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор

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