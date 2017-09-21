Источники сообщили о смене командующего ВКС России



Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главнокомандующим Воздушно-космическими силами вместо Виктора Бондарева, который уходит в Совет Федерации, станет командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, сообщили РИА Новости два источника в российском военном ведомстве.

Ранее СМИ называли Суровикина в числе других кандидатов на должность главкома ВКС наряду с заместителем начальника Генштаба Игорем Макушевым и командующим Космическими войсками Александром Головко.

"Генерал-полковник Суровикин приступит к исполнению обязанностей главнокомандующего Воздушно-космическими силами с октября этого года", - сказал источник, уточнив, что эту информацию уже довели до руководящего состава ВКС.

Второй источник в ведомстве также подтвердил информацию о назначении Суровикина.

В Кремле комментировать эти сообщения отказались. "Мы не анонсируем кадровые решения", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о наделении Бондарева полномочиями сенатора от региона. При этом источник РИА Новости в Совете Федерации заявил, что Бондарев может возглавить комитет по обороне и безопасности. Решение об этом может быть принято 27 сентября на заседании верхней палаты.

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в последующем - с отличием Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне.

В 2008 году он стал начальником главного оперативного управления Генерального штаба, в 2010 году занимал должность начальника штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии - Центрального военного округа.

С апреля 2012 года Суровикин проходил службу в центральном аппарате Минобороны. В октябре 2012 года его назначили начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, а год спустя - командующим войсками ВВО. С июня он командует российской группировкой в Сирии.