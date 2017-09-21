Военнослужащие ВВО отбили Сахалин у "диверсантов" во время учений
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Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ХАБАРОВСК, 21 сен - РИА Новости. Масштабные боевые стрельбы мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений Восточного военного округа состоялись на Сахалине в рамках учений по обороне острова от условных диверсантов, сообщает пресс-служба округа в четверг.
"Военнослужащие применили различные виды обороны, используя особенности рельефа местности, а также мобильную переброску подразделений, которым с воздуха оказывали поддержку СУ-25 "Грач" и Ми-8АМТШ "Терминатор". В розыгрыше элементов учения состоялись боевые стрельбы мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, в том числе РСЗО "Град", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одной из особенностей учения стало применение огнеметных подразделений, вооруженных огнеметами РПО "Шмель". Координация действий подразделений осуществлялась на основе информации, полученной от расчетов беспилотников.
"Всего к масштабным маневрам по обороне острова привлечено более трех тысяч военнослужащих, задействовано до 500 единиц техники и 12 летательных аппаратов", - сообщает пресс-служба.
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21.09.2017
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