Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В ФПИ назвали одну из самых серьезных угроз IT-безопасности России

22.09.2017 РИА Новости 594 3
0
Понравилась новость?
 0
Сергей Гарбук
Сергей Гарбук.
Источник: Фонд перспективных исследований

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Утечка молодых специалистов за рубеж является одной из самых серьезных угроз в IT-безопасности России, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук.

"Одна из самых серьезных угроз в сфере информационной безопасности связана с подготовкой кадров. Безусловно, российский образовательный продукт в сфере IT сегодня очень высоко ценится во всем мире, однако большое количество выпускников отечественных вузов трудоустраиваются в зарубежные компании, и именно там работают над созданием программного обеспечения", - сказал Гарбук.

По его словам, чтобы привлечь выпускников к созданию отечественной продукции, необходимы общие усилия государства, крупных компаний и образовательных организаций.

"Получая хорошее образование, человек должен понимать, что его разработки интересны ведущим российским компаниям, что он, как специалист, будет востребован и получит возможность применить свои способности и реализовать интересные проекты в своей родной стране", - добавил Гарбук.

ФПИ создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
21.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
Проекты
ИТ
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Виктор Макаров
8
№1
22.09.2017 08:21
Об этом говорят с 90-х годов, а воз и ныне там, посмотрите как работают "на земле" люди, какие препоны ставит фнс, какие арендные платы требуют местные власти, какие проценты за кредиты у банков, кто нибудь во власти решает эти проблемы - НЕТ, одно болобольство. СТАЛИН хотел решить проблему он её решал и кто нибудь попробовал не выполнить. А у нас одни заседания и разговоры, тьфу просто стыдно смотреть.
0
Сообщить модератору
RU
VK
404
№2
22.09.2017 09:34
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1

а шо вы таки хотите? У нас же свобода и капитализм. Капиталисты свободны от обязательств перед народом. А народ свободен от обязательств перед государством.

Оказывается так вот зачем были шарашки и запреты на выезд за рубеж. А я то в школе думал, зачем это коммунисты такую глупость выдумали. И ведь у нас сейчас 90% людей так и думает. Что коммунисты просто злобные упыри, поэтому запрещали людям уезжать работать в штаты. А тут вон что, оказывается они чего-то понимали. Чего-то поболее, чем весь СССР при Горби, Ельцине, да и сейчас.

Есть конечно и другой вариант. Можно платить учёным как на Западе. Но если там разработки учёных подхватывает мощнейший промышленный комплекс и продаёт их "изобретения" миллиардам людей, то как мы в РФ будем конкурировать с ними? В долгосроке это просто не реально. Поэтому при всех прелестях нынешней экономической "оттепели", перспективы у нас довольно туманные. Просто потому что объёмы, ассортимент технологий и скорость с которой их генерирует западный блок мы не потянем со своей экономикой. И даже Китай ещё долго не потянет.
Тут за нас может сыграть только то, что нельзя объять необъятное. И для наших технологических компаний найдутся ниши, в которых они будут конкурентоспособны на мировом уровне на протяжении длительного времени.
0
Сообщить модератору
RU
Байкал57
347
№3
22.09.2017 09:40
То, что в США в Силиконовой Долине живут 100 000 русских(с детьми), это они гастарбайтеры таджики на Интернетстройке(проектировщики и "ИТпрорабы" редко из них, может бугром только). Это нудная и "грязная" работа. То, что таджик не будет прорабом, так и они не будут ИТбоссом.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.09 10:33
  • 68
"Томагавки" смогут поражать корабли, но только через 5 лет
  • 22.09 10:25
  • 850
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 22.09 10:17
  • 4
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 22.09 10:09
  • 1
Stratolaunch успешно испытала все 6 двигателей своего гигантского самолёта
  • 22.09 09:55
  • 13
Лавров прокомментировал желание США выйти из одной статьи ДРСМД
  • 22.09 09:49
  • 5408
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.09 09:42
  • 1050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.09 09:40
  • 3
В ФПИ назвали одну из самых серьезных угроз IT-безопасности России
  • 22.09 09:08
  • 1
Прибалтам надо сказать «НЕТ» НАТО!
  • 22.09 07:47
  • 8
Модернизация завода "Красмаш" идет по плану - Рогозин
  • 22.09 06:50
  • 31
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 22.09 04:38
  • 2
"Яблоко" предложило ограничить срок пребывания российских войск за рубежом
  • 22.09 03:57
  • 1
Владимир Буковский: у России пока нет конкурентов в экранопланостроении
  • 21.09 23:27
  • 9
Россия и Китай возненавидят новый американский супертанк (The National Interest, США)
  • 21.09 23:17
  • 7
Триллион на триаду
другие обсуждаемые темы