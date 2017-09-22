В ФПИ назвали одну из самых серьезных угроз IT-безопасности России
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Сергей Гарбук.
Источник: Фонд перспективных исследований
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Утечка молодых специалистов за рубеж является одной из самых серьезных угроз в IT-безопасности России, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук.
"Одна из самых серьезных угроз в сфере информационной безопасности связана с подготовкой кадров. Безусловно, российский образовательный продукт в сфере IT сегодня очень высоко ценится во всем мире, однако большое количество выпускников отечественных вузов трудоустраиваются в зарубежные компании, и именно там работают над созданием программного обеспечения", - сказал Гарбук.
По его словам, чтобы привлечь выпускников к созданию отечественной продукции, необходимы общие усилия государства, крупных компаний и образовательных организаций.
"Получая хорошее образование, человек должен понимать, что его разработки интересны ведущим российским компаниям, что он, как специалист, будет востребован и получит возможность применить свои способности и реализовать интересные проекты в своей родной стране", - добавил Гарбук.
ФПИ создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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21.09.2017
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Виктор Макаров
8
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№1
22.09.2017 08:21
Об этом говорят с 90-х годов, а воз и ныне там, посмотрите как работают "на земле" люди, какие препоны ставит фнс, какие арендные платы требуют местные власти, какие проценты за кредиты у банков, кто нибудь во власти решает эти проблемы - НЕТ, одно болобольство. СТАЛИН хотел решить проблему он её решал и кто нибудь попробовал не выполнить. А у нас одни заседания и разговоры, тьфу просто стыдно смотреть.
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VK
404
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№2
22.09.2017 09:34
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
а шо вы таки хотите? У нас же свобода и капитализм. Капиталисты свободны от обязательств перед народом. А народ свободен от обязательств перед государством.
Оказывается так вот зачем были шарашки и запреты на выезд за рубеж. А я то в школе думал, зачем это коммунисты такую глупость выдумали. И ведь у нас сейчас 90% людей так и думает. Что коммунисты просто злобные упыри, поэтому запрещали людям уезжать работать в штаты. А тут вон что, оказывается они чего-то понимали. Чего-то поболее, чем весь СССР при Горби, Ельцине, да и сейчас.
Есть конечно и другой вариант. Можно платить учёным как на Западе. Но если там разработки учёных подхватывает мощнейший промышленный комплекс и продаёт их "изобретения" миллиардам людей, то как мы в РФ будем конкурировать с ними? В долгосроке это просто не реально. Поэтому при всех прелестях нынешней экономической "оттепели", перспективы у нас довольно туманные. Просто потому что объёмы, ассортимент технологий и скорость с которой их генерирует западный блок мы не потянем со своей экономикой. И даже Китай ещё долго не потянет.
Тут за нас может сыграть только то, что нельзя объять необъятное. И для наших технологических компаний найдутся ниши, в которых они будут конкурентоспособны на мировом уровне на протяжении длительного времени.
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Байкал57
347
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№3
22.09.2017 09:40
То, что в США в Силиконовой Долине живут 100 000 русских(с детьми), это они гастарбайтеры таджики на Интернетстройке(проектировщики и "ИТпрорабы" редко из них, может бугром только). Это нудная и "грязная" работа. То, что таджик не будет прорабом, так и они не будут ИТбоссом.
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