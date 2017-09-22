В ФПИ назвали одну из самых серьезных угроз IT-безопасности России

VK 404

№2 22.09.2017 09:34 Виктор Макаров сообщ. №1 Цитата,

а шо вы таки хотите? У нас же свобода и капитализм. Капиталисты свободны от обязательств перед народом. А народ свободен от обязательств перед государством.



Оказывается так вот зачем были шарашки и запреты на выезд за рубеж. А я то в школе думал, зачем это коммунисты такую глупость выдумали. И ведь у нас сейчас 90% людей так и думает. Что коммунисты просто злобные упыри, поэтому запрещали людям уезжать работать в штаты. А тут вон что, оказывается они чего-то понимали. Чего-то поболее, чем весь СССР при Горби, Ельцине, да и сейчас.



Есть конечно и другой вариант. Можно платить учёным как на Западе. Но если там разработки учёных подхватывает мощнейший промышленный комплекс и продаёт их "изобретения" миллиардам людей, то как мы в РФ будем конкурировать с ними? В долгосроке это просто не реально. Поэтому при всех прелестях нынешней экономической "оттепели", перспективы у нас довольно туманные. Просто потому что объёмы, ассортимент технологий и скорость с которой их генерирует западный блок мы не потянем со своей экономикой. И даже Китай ещё долго не потянет.

Тут за нас может сыграть только то, что нельзя объять необъятное. И для наших технологических компаний найдутся ниши, в которых они будут конкурентоспособны на мировом уровне на протяжении длительного времени. а шо вы таки хотите? У нас же свобода и капитализм. Капиталисты свободны от обязательств перед народом. А народ свободен от обязательств перед государством.Оказывается так вот зачем были шарашки и запреты на выезд за рубеж. А я то в школе думал, зачем это коммунисты такую глупость выдумали. И ведь у нас сейчас 90% людей так и думает. Что коммунисты просто злобные упыри, поэтому запрещали людям уезжать работать в штаты. А тут вон что, оказывается они чего-то понимали. Чего-то поболее, чем весь СССР при Горби, Ельцине, да и сейчас.Есть конечно и другой вариант. Можно платить учёным как на Западе. Но если там разработки учёных подхватывает мощнейший промышленный комплекс и продаёт их "изобретения" миллиардам людей, то как мы в РФ будем конкурировать с ними? В долгосроке это просто не реально. Поэтому при всех прелестях нынешней экономической "оттепели", перспективы у нас довольно туманные. Просто потому что объёмы, ассортимент технологий и скорость с которой их генерирует западный блок мы не потянем со своей экономикой. И даже Китай ещё долго не потянет.Тут за нас может сыграть только то, что нельзя объять необъятное. И для наших технологических компаний найдутся ниши, в которых они будут конкурентоспособны на мировом уровне на протяжении длительного времени.