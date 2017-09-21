Контракт на поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 будет подписан в ноябре



Истребитель Су-35.

Источник: © Фото предоставлено компанией "Сухой" Истребитель Су-35.Источник: © Фото предоставлено компанией "Сухой"

ЦАМТО, 21 сентября. Министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду 20 сентября заявил, что программа приобретения 11 истребителей Су-35 вошла в стадию финализации контракта, который планируется подписать в ноябре.

Как сообщает KOMPAS со ссылкой на индонезийского министра обороны, окончательная доработка договора практически завершена. Его подписание состоится в Джакарте в ноябре этого года. Ожидается, что контракт будет выполнен в течение двух лет.

Как уже сообщал ЦАМТО, с начала прошлого года между Россией и Индонезией шли переговоры о приобретении 11 истребителей Су-35 с опционом на 5 самолетов для формирования полноценной эскадрильи из 16 машин. Опцион планируется реализовать по мере появления средств в оборонном бюджете Индонезии.

В прошлом месяце было принято решение приобрести начальную партию из 11 истребителей российского производства. Согласно размещенному на сайте МО Индонезии пресс-релизу, правительства двух стран договорилась о продаже Индонезии 11 самолетов на сумму 1,14 млрд. долл., из которых 50% или 570 млн. долл. составит компенсационный пакет в виде приобретения российской стороной индонезийских продуктов сельского хозяйства и легкой промышленности.

Правительства России и Индонезии определили ГК "Ростех" и индонезийскую внешнеторговую компанию PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) в качестве технических соисполнителей компенсационного пакета. "Ростех" приобретет (на свой выбор) через PPI несколько видов высоколиквидных на рынке товаров из предложенного перечня: переработанная резина и ее производные, сырая нефть и ее производные, машины, кофе и его производные, какао и его производные, текстиль, чай, обувь, переработанная рыба, мебель, копра, пластик и его производные, смола, бумага, специи, изделия оборонной промышленности и другие продукты. "Ростеху" предоставлена свобода выбора конкретных индонезийских компаний-экспортеров.

Ожидается, что приобретаемые для замены F-5E/F "Тайгер-2" истребители Су-35 по прибытии в Индонезию будут временно дислоцированы в Макасаре (провинция Южное Сулавеси), пока не будет подготовлена необходимая инфраструктура на авиабазе в Мадиуне (провинция Восточная Ява).