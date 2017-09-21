Средне-Невский судостроительный завод до конца года потратит 800 млн рублей на модернизацию
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Снятие матрицы со сформированного корпуса строящегося головного базового тральщика проекта 12700 (строительный номер 521) на ОАО "Средне-Невский судостроительный завод". Санкт-Петербург, декабрь 2012 года (с) ОАО "Средне-Невский судостроительный завод".
Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) до конца года потратит около 800 млн рублей на модернизацию производственных мощностей, сообщили RNS в пресс-службе концерна.
"До конца этого года запланировано вложить в модернизацию завода порядка 800 млн рублей", — сообщил представитель компании.
В частности, в рамках модернизации производства специалисты завода планируют заменить судоспусковое устройство. "Наше узкое место — судоспусковое устройство. Построили его еще в 50-х годах прошлого века, и с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался. Надо было приводить все в порядок... Реконструкцией предусматривается замена существующего слипа на поперечный гребенчатый слип, обеспечивающий спуск на воду судов длиной до 100 м, спусковой массой до 2700 т и осадкой до 4,5 м", — добавили в компании.
По словам представителя СНСЗ, производственные мощности предприятия с начала программы модернизации в 2012 году выросли в два раза.
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21.09.2017
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