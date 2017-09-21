СНСЗ заявил о готовности возобновить производство тральщиков проекта 10750



РТЩ проекта 10750Э.

Источник: http://forums.airbase.ru РТЩ проекта 10750Э.Источник: http://forums.airbase.ru

Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) готов возобновить производство противоминных тральщиков проекта 10750 в случае интереса со стороны Минобороны РФ, сообщили RNS в пресс-службе концерна.

"Относительно возможности и целесообразности возобновления строительства тральщиков проекта 10750 запрос к заказчику — Министерству обороны РФ. Со своей стороны можем отметить, что сегодня завод обладает всеми необходимыми кадровыми и производственными ресурсами и мощностями для строительства кораблей данного проекта", — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о возможности возобновления строительства кораблей.

Кроме того, в СНСЗ сообщили о проведении переговоров с потенциальными покупателями модернизированной версии тральщика —- корабля проекта 10750Э.

"Относительно кораблей проекта 10750Э — первого июня этого года был поднят флаг на тральщике "Алатау" проекта 10750Э, который был построен для ВМС Казахстана. Сейчас ведутся переговоры и с другими потенциальными заказчиками по проектам тральщиков", — добавили в пресс-службе.

Тральщики этого проекта разрабатывались конструкторским бюро "Алмаз" с 1986 года. Корабли предназначены для поиска мин в прибрежных районах.