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В Израиле против появления военно-морской базы Ирана в Сирии

22.09.2017 Интерфакс-АВН 151 0
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Эсминец «Damavand»
Эсминец «Damavand» ВМС Ирана.
Источник: silkroadreporters.com

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Израиль выступает против создания иранской военно-морской базы в Сирии на Средиземном море, заявил министр, член узкого кабинета премьер-министра страны Йоав Галант.

"Каждое иранское присутствие нежелательно, оно угрожает безопасности Израиля, региона и мира. Мы выступаем против укрепления Ирана в мире и регионе", - сказал Й.Галант в интервью "Интерфаксу", комментируя возможность создания Ираном военно-морской базы в Сирии.

"Я думаю, что иранские военные поставки через Средиземное море либо вокруг африканского континента или через Суэцкий канал для поддержки алавитов, Хезболлы и шиитских сил в нашем регионе - это плохая идея. Поэтому мы считаем, что международное сообщество и Россия должны избегать реализации этого варианта", - добавил он.

Ранее весной премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о том, что Иран предпринимает шаги по созданию в Сирии своей постоянной военно-морской базы на Средиземном море.

"Мы видим, что Иран стремится наращивать военную силу и военную инфраструктуру в Сирии, включая попытки построить в этой стране морской порт. Все это имеет серьезные последствия для безопасности Израиля", - отметил Б.Нетаньяху.
21.09.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия

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