В Израиле против появления военно-морской базы Ирана в Сирии



Эсминец «Damavand» ВМС Ирана.

Источник: silkroadreporters.com Эсминец «Damavand» ВМС Ирана.Источник: silkroadreporters.com

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Израиль выступает против создания иранской военно-морской базы в Сирии на Средиземном море, заявил министр, член узкого кабинета премьер-министра страны Йоав Галант.

"Каждое иранское присутствие нежелательно, оно угрожает безопасности Израиля, региона и мира. Мы выступаем против укрепления Ирана в мире и регионе", - сказал Й.Галант в интервью "Интерфаксу", комментируя возможность создания Ираном военно-морской базы в Сирии.

"Я думаю, что иранские военные поставки через Средиземное море либо вокруг африканского континента или через Суэцкий канал для поддержки алавитов, Хезболлы и шиитских сил в нашем регионе - это плохая идея. Поэтому мы считаем, что международное сообщество и Россия должны избегать реализации этого варианта", - добавил он.

Ранее весной премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о том, что Иран предпринимает шаги по созданию в Сирии своей постоянной военно-морской базы на Средиземном море.

"Мы видим, что Иран стремится наращивать военную силу и военную инфраструктуру в Сирии, включая попытки построить в этой стране морской порт. Все это имеет серьезные последствия для безопасности Израиля", - отметил Б.Нетаньяху.