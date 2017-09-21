Компания Huntington Ingalls Industries передала ДВКД LPD-27 "Портленд" ВМС США



USS New York, LPD-21. Фото: www.nbaersplayground.com. USS New York, LPD-21. Фото: www.nbaersplayground.com.

ЦАМТО, 21 сентября. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) 18 сентября объявила о передаче командованию ВМС США нового десантно-вертолетного корабля-дока (ДВКД) "Портленд" (LPD-27) класса "Сан-Антонио".

Планируется, что LPD-27 официально войдет в боевой состав флота в 2018 году.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Головной корабль серии был передан ВМС США в 2005 году. До настоящего времени на вооружение ВМС США приняты десять ДВКД: "Сан-Антонио" (LPD-17), "Нью-Орлеан" (LPD-18), "Меса Верде" (LPD-19), "Грин Бей" (LPD-20), "Нью-Йорк" (LPD-21), "Сан-Диего" (LPD-22), "Анкоридж" (LPD-23), "Арлингтон" (LPD-24), "Сомерсет" (LPD-25) и "Джон П.Мурта" (LPD-26).

LPD-27 "Портленд" является 11-ым ДВКД класса "Сан-Антонио". Закладка киля корабля состоялась в августе 2013 года, церемония спуска на воду – 13 февраля 2016 года. Приемочные испытания LPD-27 завершились в августе 2017 года.

В декабре 2015 года командование кораблестроения и вооружения ВМС США подписало с Huntington Ingalls Industries начальный контракт стоимостью 200 млн. долл. на постройку 12-го ДВКД класса "Сан-Антонио", LPD-28 "Форт Лодердейл". Закладка киля LPD-28 состоится осенью 2017 года. В июне 2017 года компания HII заключила контракт на приобретение оборудования и материалов с длительными сроками изготовления для строительства 13-го ДВКД LPD-29. Стоимость соглашения составила 218,102 млн. долл.

ДВКД класса "Сан-Антонио" являются элементом "триады" средств доставки экспедиционных подразделений КМП США к месту проведения боевых операций, в которую также входят конвертопланы МV-22 "Оспри" и плавающие бронетранспортеры нового поколения EFV. ДВКД может взять на борт до 800 морских пехотинцев (стандартно количество – 699) и обеспечить их высадку на побережье, используя десантные катера на воздушной подушке (LCAC), обычные десантные катера, вертолеты или самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. ДВКД также могут применяться для поддержки гуманитарных операций, оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.