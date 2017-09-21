Расчеты С-400 отработали прикрытие военных объектов на учениях в Сибири
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С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа отработали прикрытие важных гражданских и военных объектов на учениях в Западной Сибири, сообщает пресс-служба ЦВО.
"В ходе первого этапа подразделения по тревоге совершили марш в назначенный позиционный район, заступили на учебно-боевое дежурство по отражению массированных ракетных ударов условного противника в сложных условиях наземной и воздушной обстановки", - поясняется в сообщении.
Как отмечается, на втором этапе расчеты отработают маневры по смене позиций после ведения боевых действий, противодействие условным диверсионным группам, а также преодоление зараженных участков местности в ходе марша.
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21.09.2017
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