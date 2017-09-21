Расчеты С-400 отработали прикрытие военных объектов на учениях в Сибири



С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа отработали прикрытие важных гражданских и военных объектов на учениях в Западной Сибири, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В ходе первого этапа подразделения по тревоге совершили марш в назначенный позиционный район, заступили на учебно-боевое дежурство по отражению массированных ракетных ударов условного противника в сложных условиях наземной и воздушной обстановки", - поясняется в сообщении.

Как отмечается, на втором этапе расчеты отработают маневры по смене позиций после ведения боевых действий, противодействие условным диверсионным группам, а также преодоление зараженных участков местности в ходе марша.