

Десантно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/ Десантно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

ЦАМТО, 21 сентября. Новый вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" поступил в авиачасть в Забайкалье в рамках гособоронзаказа 2017 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

"Авиационная часть армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированная в Забайкальском крае, пополнилась новым Ми-8АМТШ "Терминатор". Он поступил с завода-изготовителя в Бурятии. Новая техника поставляется в рамках государственного заказа на 2017 год", – говорится в сообщении.

Транспортно-штурмовой вертолет оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет ему совершать полеты в любых погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в мае этого года в авиачасть в Забайкалье также прибыла партия новых "Терминаторов", напоминает агентство.

Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ. Машина сохранила возможности для десантирования, получив комплекс управляемого вооружения, а также усиленную броню. Максимальная скорость – 250 км/ч, дальность полета – 610 км, полезная нагрузка – до 4 т. Вертолет может оснащаться различными видами вооружения, включая комплексы с управляемыми ракетами.