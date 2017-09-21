Более 500 артиллеристов ЦВО провели боевые стрельбы в Оренбуржье



Реактивные системы залпового огня "Град".

Источник: ЦВО Реактивные системы залпового огня "Град".Источник: ЦВО

Более 500 артиллеристов Центрального военного округа провели боевые стрельбы из реактивных и гаубичных орудий на учениях в Оренбургской области.

Манёвры проходили в рамках единого дня огня артиллерии на Тоцком полигоне. По замыслу действий, подразделениям нужно было уничтожить базу незаконного вооруженного формирования со складами оружия, которая была обнаружена во время воздушной разведки местности расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Беглые и сосредоточенные удары по позициям боевиков наносились с разных направлений из глубины до 25 километров. Огонь велся из реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Мста-С» и другой артиллерийской техники. Всего в маневрах было задействовано свыше 120 единиц техники.