Сергей Рудской провел брифинг для представителей СМИ



Генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Источник: www.tvc.ru Генерал-лейтенант Сергей Рудской.Источник: www.tvc.ru

ЦАМТО, 21 сентября. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской 20 сентября провел брифинг для представителей СМИ. Ниже доклад С.Рудского приведен в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики Джебхат ан-Нусры и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб".

Наступление осуществлялось при поддержке танков и боевых машин пехоты, ему предшествовала мощная огневая подготовка.

За день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 километров, на фронте до 20 километров.

По имеющимся данным, данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора.

При этом одной из главных целей действий боевиков была попытка захвата подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте, развернутом в этом районе в качестве сил контроля сил деэскалации.

В результате нападения бандитов взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с отрядом племени Муали, которое подписало соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий и осталось ему верно в этой непростой ситуации.

В данных экстремальных условиях Командующим российской группировкой войск в Сирии генерал-полковником Сергеем Суровикиным была сформирована группа деблокирования. В ее состав вошли подразделения Сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военнослужащими – выходцами из Северного Кавказа и сирийского спецназа.

Отряд деблокирования возглавил заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон герой России генерал-майор Виктор Шуляк.

По террористам наносились удары авиацией. Действия отряда деблокирования постоянно поддерживались парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков с предельно малых высот.

В результате кольцо окружения было прорвано и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации с боями, без потерь вышли в район расположения правительственных войск.

В ходе операции получили ранения три военнослужащих ССО.

Все участники этой уникальной операции представлены к государственным наградам.

В целом предпринятыми российским командованием совместно с генеральным штабом Сирии мерами наступление террористов было остановлено и им нанесен существенный ущерб.

За сутки ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей 38 складов вооружения.

Используя результаты огневого поражения подразделения 5-го десантно-штурмового корпуса при поддержке российской авиации перешли в контрнаступление и в настоящее время практически полностью восстановили утраченное положение.

Операция по уничтожению террористов будет продолжена".