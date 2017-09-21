В корпорации УВЗ впервые введена общая экологическая политика



Уралвагонзавод.

Источник: РИА Новости Уралвагонзавод.Источник: РИА Новости

ЦАМТО, 21 сентября. Предприятия УВЗ осуществляют производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду. В корпорации "Уралвагонзавод" введена в действие экологическая политика на 2017-2022 гг.

Как сообщила пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод", она впервые распространяется на всю группу компаний УВЗ и призвана обеспечить устойчивое развитие корпорации за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду. До этого соответствующие документы носили локальный характер.

Первым пунктом политики является соблюдение требований международного, федерального, регионального, местного законодательств и других нормативных актов, относящихся к экологическим аспектам деятельности группы компаний. Кроме того, в ней обозначены обязательства, которые приведут к улучшению экологической ситуации в городах присутствия УВЗ.

Среди них: модернизация существующих общезаводских очистных сооружений, разработка и внедрение мероприятий по повышению энергоэффективности производств, а также по снижению объема выбросов парниковых газов. В числе приоритетных направлений реконструкция и модернизация оборудования, использование наилучших доступных технологий, позволяющих сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и многое другое. Особое внимание уделяется совершенствованию системы экологического менеджмента, повышению компетентности персонала в области природоохранной деятельности.

Текущий год объявлен в России Годом экологии. Это повод еще раз оценить задачи, связанные с природоохранной деятельностью предприятий, и пристально посмотреть в будущее, считают в корпорации "Уралвагонзавод".