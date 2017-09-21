Корабль ВМФ "Александр Отраковский" пересек Ла-Манш
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Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.
Источник: © Фото : Sasha Krotov
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Большой десантный корабль Северного флота РФ "Александр Отраковский" в четверг пересек пролив Ла-Манш в южном направлении, сообщил журналистам начальник пресс-службы флота капитан первого ранга Вадим Серга.
Корабль призван защитить западную часть Атлантики от пиратов и террористов, а также "обеспечить военно-морское присутствие России в оперативно важным районе Мирового океана".
"Сегодня большой десантный корабль "Александр Отраковский" Северного флота завершил проход пролива Ла-Манш, а вчера пересек его самую узкую часть - Па-де-Кале. Далее российский корабль продолжит движение в южном направлении в соответствии с планом похода", - сказал Серга.
В дальний поход корабль вышел 12 сентября. В ходе него экипаж проводит ряд корабельных учений по всем видам обороны и по борьбе за живучесть.
В 2015-2016 годах "Александр Отраковский" совершил самый длинный в современной истории Северного флота поход - его продолжительность составила 588 суток.
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21.09.2017
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