На юге России прошли учения зенитчиков
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Тактический зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2У. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специалисты противовоздушной обороны ракетами отразили удары условного воздушного противника в ходе лагерного сбора ракетных войск и артиллерии Южного военного округа на полигонах "Капустин Яр" в Астраханской области и "Ейский" на Кубани, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"Боевые стрельбы по воздушным целям производятся из новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2У", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска-М", ЗРК "Стрела-10" и переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", - сказал Астафьев.
По его словам, воздушные цели, движущиеся на разных высотах и с разными скоростями, расчеты ЗРК уничтожили как с оборудованных позиций, так и с короткой остановки при движении в составе колонны.
Астафьев отметил, что все военнослужащие отрабатывают навыки по разведке, сопровождению и поражению как имитированных, так и реальных воздушных целей в различных условиях обстановки. По его словам, зенитчики также повышают мастерство в отражении нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолении зараженных участков местности, оказанию медицинской помощи, эвакуации расчетов из боевых машин.
Астафьев подчеркнул, что всего в учениях принимает участие более 1,5 тысячи специалистов ПВО, задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники.
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21.09.2017
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