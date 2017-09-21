СМИ: Китай запустит космическую миссию к Марсу около 2020 года

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Орбитальный аппарат соберет данные об атмосфере Марса, его электромагнитном поле, температуре планеты, ландшафте

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Китай запустит исследовательскую космическую миссию к Марсу около 2020 года. Как сообщила в четверг газета China Daily, КНР также планирует получить образцы почвы и скальной породы с четвертой планеты Солнечной системы к 2030 году.

По словам главного конструктора проекта Чжан Жунцяо, Китай намерен стать первой страной, которая совместит как орбитальные, так и наземные работы на Марсе в одной миссии. В китайском проекте работа ведется по трем основным направлениям: орбитальному аппарату, посадочному модулю, а также марсоходу. Всего миссия будет включать в себя 13 комплексов научно-исследовательского оборудования: семь из них предназначены для орбитального аппарата и еще шесть для планетохода.

Орбитальный аппарат соберет данные об атмосфере Марса, его электромагнитном поле, температуре планеты, ее ландшафте, а также другую полезную информацию. Марсоход весом около 200 кг будет изучать поверхность планеты, а также тестировать оборудование, которое в следующей миссии будет использоваться для сбора образцов почвы и скальной породы планеты и их последующей отправки на Землю. По словам ученого, до 2020 года Китай планирует осуществить посадку на Луне непилотируемого аппарата в рамках программы "Чанъэ-4", а также намерен отправить к спутнику земли беспилотную миссию "Чанъэ-5" с возвращаемым модулем для получения образцов грунта. Кроме этого, для наработки необходимого опыта китайская космическая программа предполагает исследование астероидов и других космических тел для сбора данных о происхождении вселенной и поисков внеземной жизни.

Как утверждает Чжан Жунцяо, Китай планирует направить миссию к Юпитеру в 2036 году и Урану в 2046 году. По его словам, поскольку эти планеты настолько удалены от Солнца, энергии света для осуществления таких полетов будет недостаточно. Как объяснил исследователь, современные двигатели на химическом топливе также не удовлетворяют поставленной задаче: долгое хранение горючего ведет к утере им своих первоначальных свойств, поскольку космическая среда может быть иногда более агрессивной, чем земная.

"Марс расположен близко к Земле и обладает сравнительно похожими характеристиками. По этой причине он стал приоритетной целью исследования дальнего космоса. Четвертая планета Солнечной системы может послужить не только подходящим местом для ее освоения роботами или человеком. Исследование ее эволюции поможет нам ответить на некоторые ключевые вопросы космологии, что окажет сильное влияние на нашу жизнь", - резюмировал исследователь.