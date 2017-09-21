Правительство утвердило программу развития космодромов на 2017-2025 годы
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
В рамках федеральной целевой программы намереваются создать научно-технический задел для перспективных космических комплексов и систем
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство утвердило федеральную целевую программу "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации". Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина.
"Программа направлена на реализацию государственной политики в области космической деятельности путем создания на территории России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов в интересах социально-экономического развития, научных исследований, обеспечения обороны и безопасности государства, реализации международных и коммерческих проектов", - говорится в сообщении.
Как отмечается на портале правительства, в рамках программы, в частности, планируется создать научно-технический задел для перспективных космических комплексов и систем; создать на космодроме Восточный космический ракетный комплекс тяжелого класса для выведения автоматических космических аппаратов; реконструировать эксплуатируемые и создать новые технические комплексы и объекты инфраструктуры космодрома Плесецк; построить жилье и инфраструктуру в городах Циолковском (Амурская область) и Мирном (Архангельская область).
"Государственным заказчиком - координатором программы определена госкорпорация "Роскосмос", государственными заказчиками программы - госкорпорация "Роскосмос", Минстрой, Минобороны и ФМБА России", - пояснили в правительстве.
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21.09.2017
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