Истребители США сопровождали Ту-22М3 России над Балтийским и Норвежским морями



Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Учебные полеты экипажей дальней авиации выполнялись в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили в среду полеты над Балтийским и Норвежскими морями. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители США, Бельгии, Финляндии и Швеции, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"20 сентября 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского и Норвежского морей. Учебные полеты экипажей дальней авиации выполнялись в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки в летнем периоде обучения 2017 года", - сказали в министерстве.

Как сообщили в ведомстве, на отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Балтийского моря пару самолетов Дальней авиации в течение 70 минут сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, F-18 ВВС Финляндии, F-15 ВВС США и JAS-39 ВВС Швеции. Ту-22М3, которые выполняли полет над нейтральными водами Норвежского моря, в течение 27 минут сопровождали истребители F-16 ВВС США.

В Минобороны подчеркнули, что полеты Ту-22М3 выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

Летчики Дальней авиации по плану подготовки регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана, отметили в министерстве.