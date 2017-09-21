Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" после дальнего похода прибыл в Кронштадт



Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп".

Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп".Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

Во время морской практики корабль совершил деловые заходы в порты Пирей, Валетта и Лиссабон

КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", завершивший дальний поход, прибыл в Кронштадт, сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

"Учебный корабль "Перекоп" после дальнего похода совершил переход из Балтийска (главной военно-морской базы флота в Калининградской области) и ошвартовался в Кронштадте", - сказал он.

Поход корабля, который начался 22 августа, проходил по программе морской практики курсантов высших военно-морских вузов Минобороны России.

В плавании на "Перекопе" находились 290 курсантов пятого курса Санкт-Петербургского военно-морского института. Корабль совершил деловые заходы в порты Пирей, Валетта и Лиссабон.

Балтийский флот располагает двумя учебными кораблями. "Смольный" и "Перекоп", по оценкам командования, эффективно решают задачи морской практики курсантов.