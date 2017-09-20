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Авиастроителей наградят боевыми "мечами"

21.09.2017 Известия.ru 232 0
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Бомбардировщик Су-34
Церемония выкатки "сотого" построенного фронтового бомбардировщика Су-34 на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ; филиал ПАО "Компания "Сухой"). Новосибирск, 19.08.2016.
Источник: Александр Ощепков / news.ngs.ru

Сотрудники ОКБ Сухого и Новосибирского авиастроительного завода представлены к боевым орденам

Авиаконструкторов, инженеров и летчиков-испытателей Опытного конструкторского бюро (ОКБ) Сухого наградят боевыми орденами. Награды будут вручены по итогам применения российской боевой техники в Сирии — в частности, новейших многофункциональных истребителей Су-35 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Ранее ряд авиастроителей был награжден за операцию в Сирии, но никогда награды не вручали так массово. Также впервые будут вручены ордена "За заслуги перед Отечеством" с "мечами" (стилизованными символами, которые крепятся над медалью). Такие награды присваиваются за отличие в боевых действиях.  

По словам экспертов, столь массовое вручение награды неслучайно. В нынешнем году российские авиастроители смогли довести до максимальной боеготовности бомбардировщики Су-34. А новейший сверхманевренный Су-35 стал полноценной боевой машиной, способной решать широкий круг задач — от воздушного патрулирования до ударов по наземным целям.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, к наградам представлены 20 специалистов ОКБ Сухого, а также Новосибирского авиационного завода. В настоящее время документы находятся в стадии оформления. Планируется, что все формальности будут завершены в ближайшее время и награждение пройдет до конца нынешнего года.

Информацию о предстоящем награждении "Известиям" подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации. Правда, от дальнейших комментариев в ОАК отказались.

По данным "Известий", российские авиаконструкторы, инженеры и летчики-испытатели будут награждены орденами Александра Невского и "За заслуги перед Отечеством", в том числе и с "мечами".

Согласно статуту (положению о награде, утвержденному указом президента РФ), орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей. При этом "Невский" присуждается как за заслуги в деле укрепления международного авторитета России, так и обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

Орден "За заслуги перед Отечеством" вручается гражданам за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, а также за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Согласно ст. 5 статута, орденом "За заслуги перед Отечеством" с "мечами" награждаются, в частности, военнослужащие.

В марте прошлого года три сотрудника компании "Сухой" были награждены орденами "За заслуги перед Отечеством". А в сентябре прошлого года орденом Александра Невского был награжден Роллан Мартиросов — главный конструктор фронтового бомбардировщика Су-34.

Военный эксперт Антон Лавров рассказал "Известиям", что сирийская кампания стала звездным часом для машин "Сухого". По его словам, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 засыпали боевиков обычными свободно падающими бомбами, а более современные Су-35 и Су-34 уничтожали важные цели управляемым оружием.

— В Сирии Су-35 выступали в роли полноценных многофункциональных истребителей, — отметил эксперт. — Они решали все задачи: осуществляли дежурство в воздухе в интересах ПВО, прикрывали ударные самолеты и сами интенсивно наносили удары высокоточным оружием по наземным целям. А Су-34 были основным носителем управляемого оружия с самого начала российской операции в Сирии.

Последний раз массовые награждения авиастроителей боевыми орденами были только в годы Великой Отечественной войны. В частности, орденами Кутузова I степени были отмечены директора авиационных заводов Сурен Агаджанов, Израиль Левин, Анатолий Солдатов и Василий Окулов. А более статусные ордена Суворова I степени получили легендарные авиаконструкторы Сергей Ильюшин, Семен Лавочкин и Александр Яковлев.


Алексей Рамм, Дмитрий Литовкин, Евгений Андреев
20.09.2017
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Страны
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Александр Невский
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