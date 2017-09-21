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Эксперты: Летчикам F-35 по-прежнему угрожает гибель при катапультировании

21.09.2017 Военное обозрение 258 2
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Истребитель F-35A
Истребитель F-35A.
Источник: JSF

Внесенные изменения в системы катапультрования новейшего американского истребителя F-35 не исключили опасность серьезных травм или гибели летчиков, заявили эксперты управления ВВС США по поддержанию летной годности.

Тесты на манекенах в 2015 году показали, что пилоты F-35 подвергались риску смертельных травм шеи в случае катапультирования. Напоминаем, что в 2015 году был опубликован ежеквартальный отчет Конгресса США, в котором говорилось, что почти каждый третий пилот американского перспективного истребителя F-35 будет сталкиваться с повышенным риском получить летальную травму шеи (хлыстовую травму) во время катапультирования. По информации министерства, риск угрожал пилотам с малым весом, однако, согласно документам экспертов, потенциальная опасность была и для пилотов со средним весом. В мае 2017 года представители ВВС США заявили, что изменения, внесенные в конструкцию с тех пор, в том числе новая поддержка головы, по существу решили проблему.

Однако внутренний доклад экспертов по авиационной безопасности, выпущенный за две недели до заявления об исправлении недочетов, рисует другую картину. В документе, содержание которого стало известно только сейчас, говорится, что в ближайшие десятилетия более чем 20 летчикам грозит получение серьезных травм или гибель в результате катапультирования, передает defense-aerospace.com.

Это, по мнению специалистов, может произойти без дополнительных испытаний, в ходе которых должна быть проверена работа система экстренной эвакуации в экстремальных условиях – когда контроль над самолетом оказывается потерян.

На такие испытания эксперты отводят от девяти до 12 месяцев, оценивая их не менее чем в 1 млн долларов. Однако руководство программы создания F-35 не согласилось с проведением такого тестирования.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
gerrfrost
2750
№1
21.09.2017 11:15
Перманентная невезуха какая-то....
0
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RU
wedmed5
744
№2
21.09.2017 12:18
Да и пофиг, сбить же не возможно, зачем катапульта вообще нужна.
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