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Airbus открывает новый сборочный цех в китайском Тяньцзине

21.09.2017 ТАСС 178 0
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A320_Tianjin
Авиалайнер A320 собранный на заводе Airbus в китайском городе Тяньцзинь. Фото: businesstianjin.com.

В Тяньцзине проходят последние приготовления к открытию нового сборочного цеха Airbus, в котором будет проходит крупноузловая сборка широкофюзеляжных A330. Ранее в Тяньцзине было запущено производство ближнемагистральных самолетов семейства A320.

Согласно заявлению, опубликованному руководством европейского авиаконцерна, создание нового предприятия в КНР является ключевым этапом освоения азиатского рынка авиаперевозок. Airbus намерен поддерживать долгосрочное сотрудничество с стремительно растущим авиарынком Китая, пишет "Жэньминь жибао".

Прогнозируемая производственная мощность предприятия составит 2 ед. в месяц, к концу 2018 года показатель возрастет до 4 ед. в месяц.

Первый самолет концерна Airbus был доставлен в Китай в 1985 году. За последние 30 лет китайский авиапарк пополнился 1,5 тыс. самолетов Airbus. На долю европейского производителя приходится около 50% всей гражданской авиатехники, эксплуатируемой в КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководство американской авиастроительной корпорации Boeing подтвердило намерения создать в Китае первый иностранных центр финальной сборки узкофюзеляжных лайнеров Boeing 737.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
США
Продукция
Boeing-737
А320
Компании
Airbus
Boeing

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