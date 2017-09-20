Airbus открывает новый сборочный цех в китайском Тяньцзине
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Авиалайнер A320 собранный на заводе Airbus в китайском городе Тяньцзинь. Фото: businesstianjin.com.
В Тяньцзине проходят последние приготовления к открытию нового сборочного цеха Airbus, в котором будет проходит крупноузловая сборка широкофюзеляжных A330. Ранее в Тяньцзине было запущено производство ближнемагистральных самолетов семейства A320.
Согласно заявлению, опубликованному руководством европейского авиаконцерна, создание нового предприятия в КНР является ключевым этапом освоения азиатского рынка авиаперевозок. Airbus намерен поддерживать долгосрочное сотрудничество с стремительно растущим авиарынком Китая, пишет "Жэньминь жибао".
Прогнозируемая производственная мощность предприятия составит 2 ед. в месяц, к концу 2018 года показатель возрастет до 4 ед. в месяц.
Первый самолет концерна Airbus был доставлен в Китай в 1985 году. За последние 30 лет китайский авиапарк пополнился 1,5 тыс. самолетов Airbus. На долю европейского производителя приходится около 50% всей гражданской авиатехники, эксплуатируемой в КНР.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководство американской авиастроительной корпорации Boeing подтвердило намерения создать в Китае первый иностранных центр финальной сборки узкофюзеляжных лайнеров Boeing 737.
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20.09.2017
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