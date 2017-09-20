Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия и Алжир обсуждают возможность поставок самолетов SSJ-100 и в перспективе МС-21

21.09.2017 ТАСС 280 0
0
Понравилась новость?
 +3
Лайнер Sukhoi Superjet 100
Лайнер Sukhoi Superjet 100.
Источник: AFP

Россия заинтересована в поставках в Алжир отечественных самолетов, а именно "Сухой Суперджет-100" (SSJ-100) и в перспективе МС-21. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак в ходе российско-алжирской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Россия заинтересована в поставках самолетов российского производства в Алжир, в том числе "Сухой Суперджет", в будущем МС-21. В рамках рабочей группы эти вопросы обсуждаются", - сказал Новак, который является сопредседателем этой комиссии.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 г. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и в Ирландии.

МС-21 - разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, в нее входит "Иркут") самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). На данный момент разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая 2017 г. он совершил первый полет.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал ТАСС, что дата первого публичного полета новейшего российского лайнера МС-21 будет известна в октябре. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 г., старт серийного производства - 2017 г.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Ирландия
Мексика
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ИРКУТ НПК
ОАК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МС-21

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.09 12:48
  • 4
Раскрыты подробности смертельного ДТП с Сердюковым
  • 21.09 12:22
  • 289
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 21.09 12:18
  • 2
Эксперты: Летчикам F-35 по-прежнему угрожает гибель при катапультировании
  • 21.09 12:01
  • 5392
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.09 11:38
  • 5
Лавров прокомментировал желание США выйти из одной статьи ДРСМД
  • 21.09 11:32
  • 51
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 21.09 11:05
  • 9
Стратегия недоучек
  • 21.09 10:55
  • 2
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
  • 21.09 10:26
  • 2
В Минобороны России приступили к реализации проекта по созданию современного высокотехнологичного военного технополиса
  • 21.09 09:56
  • 5
Россия и Китай возненавидят новый американский супертанк (The National Interest, США)
  • 21.09 09:40
  • 1
Эксперт рассказал о претензиях России к США по договору РСМД
  • 21.09 09:38
  • 1
Нацгвардия США продолжит обучать украинских военнослужащих
  • 21.09 08:52
  • 3
"Запад-2017": Минск и Москва поссорились? (Новое время страны, Украина)
  • 21.09 08:40
  • 27
Россия сократит расходы на национальную оборону в 2018 году
  • 21.09 08:35
  • 1
Рейтинг армий мира: как Украина оказалась на 30 месте? (112.ua, Украина)
другие обсуждаемые темы