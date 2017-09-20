Россия и Алжир обсуждают возможность поставок самолетов SSJ-100 и в перспективе МС-21



Лайнер Sukhoi Superjet 100.

Источник: AFP Лайнер Sukhoi Superjet 100.Источник: AFP

Россия заинтересована в поставках в Алжир отечественных самолетов, а именно "Сухой Суперджет-100" (SSJ-100) и в перспективе МС-21. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак в ходе российско-алжирской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Россия заинтересована в поставках самолетов российского производства в Алжир, в том числе "Сухой Суперджет", в будущем МС-21. В рамках рабочей группы эти вопросы обсуждаются", - сказал Новак, который является сопредседателем этой комиссии.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 г. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и в Ирландии.

МС-21 - разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, в нее входит "Иркут") самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). На данный момент разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая 2017 г. он совершил первый полет.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал ТАСС, что дата первого публичного полета новейшего российского лайнера МС-21 будет известна в октябре. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 г., старт серийного производства - 2017 г.