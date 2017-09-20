Airbus препирается с министерством обороны Австрии по поводу австрийских истребителей Eurofighter

Европейская группа Airbus 18 сентября 2017 года направила в прокуратуру Вены официальный юридический ответ на обвинения министерства обороны Австрии в адрес группы по поводу контракта 2003 года на поставку Австрии 15 истребителей Eurofighter Typhoon.

Пара истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Австрии (бортовые номера 7L-WI и 7L-WF) (c) Eurofighter / Airbus

Он был подан в ответ на утверждения по поводу этого контракта, сделанные министром обороны Австрии Гансом Питером Доскоцилом в феврале 2017 года, и его заявление о том, что Австрия начала судебный процесс против Airbus с иском стоимостью до 1,1 млрд евро.

Спор касается австрийского контракта 2003 года стоимостью 1,96 млрд евро на приобретение самолетов Eurofighter Typhoon. В период с 2007 по 2009 год объединение EADS (ныне Airbus) поставило ВВС Австрии 15 одноместных самолетов Eurofighter Typhoon серии Tranche 1 / Block 5 с германской производственной линии.

Однако уже в 2012 году в Австрии было начато расследование относительно фактов коррупции, связанных с этим контрактом, оформленные в обвинениях, выдвинутых министерством обороны Австрии в феврале 2017 года по двум основным направлениям:

Во-первых, Airbus (EADS) включило 183,4 миллиона евро в ненужные дополнительные оффсетные расходы по контракту, которые, как утверждал Доскоцил, были направлены в "криминальную сеть". По мнению австрийского министерства обороны, офсетные соглашения не должны были включаться в стоимость основного контракта, а заключаться и оплачиваться отдельно.

Во-вторых, Airbus знал, что никогда не сможет выполнить контрактный срок (2007 год) по поставке Австрии самолетов Eurofighter Typhoon серии Tranche 2 / Block 8, и занимался "сознательным мошенничеством" при заключении контракта. В результате с опозданием на два года ВВС Австрии были поставлены самолеты менее совершенной серии Tranche 1 / Block 5.

Общая сумма компенсации, теперь требуемая Австрией, включает в себя указанные 183,4 млн. евро, а также прямые расходы на эксплуатацию самолетов с момента их ввода в строй в 2007 году (около 80 млн. евро в год).

Теперь в своем ответе от 18 сентября 2017 года группа Airbus заявила, что отрицает "все утверждения, сделанные министром [обороны] в его представлении в прокуратуру Вены".

Компания добавила: "Выдвижение таких обвинений вместе с претензиями на нанесение ущерба на миллионы через 16 лет после тендера и через восемь лет после поставки последнего самолета Eurofighter выглядит совершенно непонятным и политически мотивированным".

"Airbus с самого начала критически относился к весьма сомнительной манере, которую министр обороны [Австрии] избрал для криминальных "заявлений о (якобы) фактах", и к предвзятой информационной политике, которую он осуществлял в этом контексте", - говорится в сообщении компании. - "Эти действия представляют собой нарушения экономических и основных прав".

Компания заявила, что истребители Eurofighter были поставлены в соответствии со спецификацией австрийского контракта, и что было "общеизвестно", что стоимость офсетных сделок входила в общую цену, и что правительство Австрии специально не запрашивало информацию о стоимости офсетов во время тендера,

Одним из примеров офсетных сделок, заключенных Airbus, было привлечение австрийской компании FACC как поставщика композитных элементов, а также подписание контракта на сумму более 500 миллионов евро по оснащению пассажирских салонов лайнеров Airbus A320 новыми интерьерами серии Airspace, говорится в сообщении Airbus.

В заявлении для инвесторов Airbus старший советник группы Питер Клейншмидт сказал: "Это вопиющее нарушение европейских принципов верховенства закона и основополагающих конституционных принципов. Единственное намерение министра обороны заключается в том, чтобы создать сценарий запугивания с целью создания уступок по гражданскому праву, которые в противном случае не были бы достижимы посредством надлежащего судебного процесса".

Комментарий bmpd. Закупка истребителей Eurofighter Typhoon весьма ранней и "сырой" серии Tranche 1 / Block 5 с самого начала вызывала серьезную критику в Австрии в том числе в военных кругах, а сами эти истребители в ВВС Австрии до сих пор имеют ограниченную боеспособность. Австрийские истребители не оснащены пассивной оптико-локационной станцией РIRATE, бортовым комплексом обороны EuroDASS и имеют на вооружении ракеты класса "воздух-воздух" только малой дальности IRIS-T. Согласно австрийским данным, суммарная стоимость летного часа австрийского Eurofighter исоставляет 60 тысяч евро, а общие расходы на эксплуатацию этих 15 истребителей составляют 80 млн евро в год (для сравнения, Чехия тратит те же 80 млн евро в год на свои 14 истребителей Saab JAS-39C/D Gripen, но с учетом лизинговых платежей за самолеты). Выдвинутые обвинения в адрес Airbus стали скорее следствием этого недовольства.

В июле 2017 года министерство обороны Австрии по итогам работы специальной комиссии во главе с командующим ВВС Австрии бригадным генералом Карпом Грубером заявило о планах снятия истребителей Eurofighter Typhoon с вооружения в 2020-2023 годах и намерении приобрести взамен них в указанный период 18 новых однодвигательных истребителей (которыми, видимо, могут быть только Saab JAS-39E/F Gripen NG), включая 15 одноместных и три двухместных. Согласно данным комиссии, такое решение позволит сэкономить около 2 млрд евро к 2040 году по сравнению с альтернативой в виде серьезной модернизации австрийских Eurofighter.

В ВВС Австрии 15 наличных истребителей Eurofighter Typhoon находятся на вооружении 1-й и 2-й истребительных эскадрилий Эскадры воздушного наблюдения (Überwachungsgeschwader) на авиабазе Хинтерштойссер близ Цельтвега.