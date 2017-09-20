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Подписан меморандум о сотрудничестве по созданию двигателя для российского-китайского самолета

21.09.2017 bmpd.livejournal.com 208 0
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ШФДМС
Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016.
Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com

Как сообщает в своем пресс-релизе АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех), в рамках проходящей в Пекине авиационной выставки Aviation Expo China 2017 компания подписала с китайской компанией AECC Commercial Aircraft Engine Co., Ltd. (AECC CAE) меморандум о сотрудничестве по разработке газотурбинного двигателя для перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС).

Первоочередные задачи программы создания двигателя для ШФДМС будут включать в себя проведение совместных исследований рынка широкофюзеляжных самолетов и конкурентного анализа продукции, определение требований потенциальных заказчиков и основных технических параметров двигателей.

ОДК ранее приступила к разработке гражданского двигателя большой тяги ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. В настоящее время идет формирование научно-технического задела по программе ПД-35 с доведением степени его освоенности до 6-го уровня, который позволит с минимальным техническим риском реализовать опытно-конструкторскую работу в целом. При реализации проекта ПД-35 будет широко использован научно-технический задел, полученный при разработке новейшего российского двигателя ПД-14, предназначенного для авиалайнера МС-21-300.

AECC CAE входит в состав созданной в 2016 году корпорации Aero Engine Corporation of China и занимается разработкой, производством и обслуживанием гражданских газотурбинных двигателей. ОДК тесно взаимодействует с корпорацией AECC и ее подразделениями.
20.09.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ПД-14
ПД-35
Компании
CAE
ОДК УК
Проекты
МС-21
ШФДМС

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