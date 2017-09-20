Миллионы патронов для калашниковых



Боец сирийской оппозиции.

Источник: © AP Photo / Virginie Nguyen Huang, File Боец сирийской оппозиции.Источник: © AP Photo / Virginie Nguyen Huang, File

Совместное расследование немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сети журналистских расследований (BIRN) подкрепляет подозрения в том, что американские военные некоторое время поставляли вооружение сирийским повстанцам через немецкие базы в Рамштайне и Мизау. Но Пентагон продолжает отрицать это.

Так, согласно выписке с американского портала госзакупок Federal Procurement Data System, на котором содержится информация обо всех государственных закупках США на сумму свыше трех тысяч долларов, в конце 2016 года армия США разместила заказ на покупку в Болгарии боеприпасов на 16 млн долларов. Боеприпасы предназначались для Ирака и Сирии. Лишь в апреле нынешнего года было изменено место поставки, и Германию поменяли на Хорватию.

6 сентября американская армия через Пикатинни Арсенал в штате Нью-Джерси сообщила о заказе у четырех оружейных компаний боеприпасов и минометов ненатовского образца общей стоимостью 500 млн долларов. Большая часть боеприпасов и образцов вооружения была советского производства. "Все заказы были сделаны для поддержки наших союзников и партнеров, которые воюют против "Исламского государства"* в Сирии и Ираке", - заявил Лоуренс Дринг, отвечавший за заключение договоров.

Но самое интересное - это тендер января 2017 года: в нем говорилось о том, что претенденты должны были предоставить детальный план того, как они собирались поставить миллионы патронов для автоматов Калашникова и минометных и артиллерийских снарядов заказчику на базы в Крейн, штат Индиана, и немецкий Мизау. База в Мизау, как говорится далее, является крупнейшим складом с боеприпасами американской армии за пределами США.

После первых публикаций Sueddeutsche Zeitung прокуратура Кайзерслайтерна инициировала проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о начале расследования.

В прошлом база Рамштайн уже оказывалась в поле зрения следователей. В 2003 году прокуратура Саарбрюкена уже проводила расследование в связи с похищением американским ЦРУ имама, которого через базу Рамштайн перевезли в одну из тюрем на территории Египта, где практиковались пытки. Однако тогда следствие было закрыто через пять лет в связи с отсутствием некоторых доказательств. Также пока не дал результата и надзор генпрокурора Германии - базу подозревают в том, что она играет ключевую роль в боевых операциях американских беспилотников, в ходе которых американцы могли нарушать международное право.

В связи с новыми разоблачениями ряд депутатов Бундестага потребовали отчета у правительства Германии. Немецкая оппозиция уже несколько лет требует более жесткого курса в отношении военных США. По словам депутата из партии "Зеленые" Ханса-Кристиана Штребеле, правительство ФРГ "наконец-то должно добиться того, чтобы его ставили в известность о том, какие военные действия происходят на территории Германии. В случае необходимости нужно осуществлять в Рамштайне собственный контроль". Однако это, как добавляет Sueddeutsche Zeitung, не так уж и просто: хотя база, занимающая площадь в 1400 гектаров, и является немецкой территорией, немцы не могут находиться на ней без разрешения американского командира базы.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Фредерик Обермайер, Пауль-Антон Крюгер | Süddeutsche Zeitung