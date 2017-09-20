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Чьи ракеты меньше? США грозятся выйти из Договора РСМД

21.09.2017 РИА Новости 547 0
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MGM-140
Запуск тактической ракеты армии США MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 5 июля 2017.
Источник: © AP Photo / South Korea Defense Ministry

Двусторонние договоры, понятно, должны выполнять обе стороны. В том числе и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который Москва и Вашингтон подписали 30 лет назад. Однако у обеих сторон накопилось уже достаточно претензий друг к другу. У Москвы, например, есть подозрения, что американцы создают боевые системы, которые нарушают или могут нарушить взятые ранее обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. И напомнил неизменную позицию России: договор нужно сохранить. Естественно, в двустороннем порядке.

Но и США тем временем выдвигают Москве встречные обвинения в нарушении договора. Одно только отличие: если российская сторона может конкретно сказать, что не так, то американская никогда свои заявления не расшифровывает. Нарушаете, говорят, и все тут. Летом даже предложили ввести против России санкции в связи с этим. Для таких резких движений нарушения должны были быть очевидными и просто вопиющими. Тем не менее на их поиски президенту США Дональду Трампу отвели 15 месяцев. Если за это время он сумеет найти доказательства того, что Россия неправа, США смогут с легкой душой выйти из договора. Для этого в военном бюджете на будущий год выделено 50 миллионов долларов.

Получается, ситуация выглядит следующим образом: две страны договариваются, что у них не будет баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет с радиусом действия от 500 километров до 5,5 тысячи километров. К июню 1991 года СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США - ровно на тысячу меньше.

Теперь же одна из сторон (и это, понятное дело, не Россия) по какой-то причине хочет эту ситуацию изменить. Но желательно, без потери имиджа. Для этого нужно обвинить в нарушении другую сторону: тогда выход из договора будет выглядеть не их инициативой, а единственной возможной реакцией.

Что же это за причина, по которой Вашингтону так нужно выйти из договора? Эксперты говорят, что тогда американцы смогут размещать свои ракеты, которые сейчас запрещены договором, в Европе. И это, конечно, отвлечет часть стратегического военного потенциала России, который должен будет нацелиться на ЕС. Пессимистичные прогнозы и вовсе заключаются в том, что так США готовятся к возможной атаке на Россию.

Но в любом случае надежда остается. Ведь США оставили себе пространство для маневра, не вышли из соглашения одномоментно, хотя вполне могли бы это сделать без всяких поправок - как отметил Сергей Лавров, это предусмотрено в любых договоренностях. Так что можно надеяться, что процесс еще обратим.


Автор Мария Балябина, радио Sputnik
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
РСМД

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