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Эксперт рассказал о претензиях России к США по договору РСМД

21.09.2017 РИА Новости 587 1
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Patriot
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия проявляет озабоченность в связи с развертыванием в наземной системе американской ПРО Aegis Ashore установок Mk-41, которые могут осуществлять пуски крылатых ракет, а также применением ВС США ракет-мишеней, которые фактически являются боевыми ракетами средней дальности.

Об этом РИА Новости заявил в среду российский военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявившего по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что Москва подозревает Вашингтон в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) как минимум по трем боевым системам.

Претензии России

"Первая из претензий России по американским ракетным системам - это размещение в наземной системе ПРО Aegis Ashore универсальных пусковых установок Mk-41, которые, помимо противоракет, могут запускать и крылатые ракеты. Они (пусковые установки) ровно в таком качестве используются на флоте США, и в этом случае есть нарушение Договора о РСМД, который запрещает размещение наземных пусковых установок крылатых ракет", - сказал Мураховский.

По словам эксперта, другой причиной беспокойства Москвы являются ракеты-мишени, имитирующие ракеты средней дальности при испытаниях американской ПРО.

"Их применение также означает нарушение Договора о РСМД, который запрещает не только производство ракет средней дальности, но и ступеней этих ракет", - пояснил собеседник агентства.

Мураховский добавил, что в рамках разрабатывавшейся в США концепции быстрого глобального удара военным руководством страны рассматривалась возможность использовать снятые в рамках Договора СНВ ракеты в неядерном снаряжении, однако реальной работы в этом направлении американской стороной на сегодняшний день не ведется.

Подозрения США

Говоря о встречных претензиях США к российским ракетным разработкам, эксперт напомнил, что Вашингтон выражал беспокойство по поводу разработанной для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" крылатой ракеты Р-500, а также проходящей сегодня испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

"Американцы утверждают, что якобы наша крылатая ракеты превышает дальность полета 500 километров, а у РС-26 дальность может быть менее 5500 километров. В этом случае оба этих изделия попадают под действия договора РСМД", - пояснил Мураховский.

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Mark 41
Иджис
Искандер
Р-500
РС-26 Рубеж
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БГУ
РСМД
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
snc
562
№1
21.09.2017 09:40
Забыли упомянуть об американских ударных беспилотниках...
А вообще ситуация почти патовая. И в Мк41 можно зарядить что хочешь и в Искандере может быть установлена ракета на 2500км а то и больше. Но амеры первыми начали.
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