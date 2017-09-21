Лавров прокомментировал желание США выйти из одной статьи ДРСМД
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Сергей Лавров.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал действия сената США, который ранее принял поправку в оборонный бюджет страны, позволяющую выйти из одной статьи российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Он напомнил, что из соглашения "можно выйти без всякой поправки, без всякого конгресса".
"Это предусмотрено любой договоренностью, в том числе ДРСМД… Позиция конгресса остается позицией конгресса", - добавил Лавров.
При этом министр отметил, что Москва привержена соглашению и намерена и далее его исполнять, но без нарушений со стороны американских партнеров.
Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.
В США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора. Лавров отверг эти утверждения и указал, что американская сторона не приводит никакой конкретной информации в подтверждение заявлений.
Кроме того, в МИД заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем, чтобы прояснить ситуацию". Лавров также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.
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20.09.2017
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Виктор Макаров
7
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№1
21.09.2017 08:20
Всё просто создать речные платформы под крылатые и простые ракеты с дальностью стрельбы от 500 до 5500 км, у нас в европейской части страны столько рек и озёр которые соединены каналами, в устье только ВОЛГИ можно город спрятать, тоже самое и на Дальнем Востоке. Воздушную составляющую можно положить на экранопланы и экранолёты, проект ЭКИП, каждый такой аппарат может нести до 100 крылатых ракет если не больше, а в масштабах нашей страны с учётом морей и океанов эту платформу будет очень трудно вычислить. Мало им не покажется.
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Baltas
625
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№2
21.09.2017 11:14
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
Мало им не покажется.Ракеты средней и меньшей до их территории не достают.
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leonbor12
657
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№3
21.09.2017 11:31
Цитата, Baltas сообщ. №2
Ракеты средней и меньшей до их территории не достают.
А Вы попробуйте нарисовать вокруг Ладоги кружок радиусом 2.5 тыс км. Вы удивитесь как много европейских стран там окажется.
При модернизации "Искандера" надо предусмотреть возможность оперативного перехода на ракеты Калибр и при отказе США от ДРСМД срочно поставить их на Искандеры. При этом предложить амерам вернуться к договору, но в новых реалиях.
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maxville
548
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№4
21.09.2017 11:33
Цитата, leonbor12 сообщ. №3
А Вы попробуйте нарисовать вокруг Ладоги кружок радиусом 2.5 тыс км. Вы удивитесь как много европейских стран там окажется.А Штатам пох
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leonbor12
657
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№5
21.09.2017 11:38
Цитата, maxville сообщ. №4
А Штатам пох
Пиндосии пох, но у них есть союзники, которые попадают в зону обстрела, а им это не "пох".
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